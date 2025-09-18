Vuelle, impennata di abbonamenti. Felder calamita l’attenzione del tifo

Per la seconda estate consecutiva il diesse Nicola Egidio punta su un uomo chiamato Khalil. Si chiamava così Ahmad, una piacevole scoperta del dirigente irpino e porta lo stesso nome anche Felder, abbreviato in Kay, che ha riacceso la curiosità della piazza dopo un mercato faticoso, arrivato in ’meta’ ad una sola settimana dal via, diventate due per la Vuelle a causa di fortunati rinvii: "L’arrivo di Kay chiude un mercato particolare – riconosce Egidio -: non era facile ribaltare una situazione contrattuale così complicata come quella dalla quale siamo partiti. Inoltre, si fa sempre più fatica ad attirare un certo tipo di giocatori americani, per cui serve pazienza per convincere un profilo del peso specifico come il suo, che può riaccendere l’entusiasmo a Pesaro". E’ non è solo per una questione di nome o di pedigree che si è puntato su di lui, secondo lo staff: "Tecnicamente è il tassello ideale per noi: sul perimetro abbiamo giocatori su cui contiamo ma serviva qualcuno che li attivasse – spiega ancora il ds della Vuelle -. Felder abbina velocità di pensiero e velocità di passaggio, una dote rara che non tutti possiedono nel suo ruolo". Un feeling costruito con quel blitz di 3-4 giorni in cui la società e il giocatore si sono conosciuti e fidati a vicenda: "Sono state giornate fondamentali direi, grazie allo staff medico abbiamo potuto accertarci sulle sue condizioni ma anche conoscerci umanamente per arrivare a una soluzione positiva. Ora contiamo di recuperare il roster al completo con De Laurentiis e non nascondo che il fatto di debuttare il 30 anziché il 21 settembre ci fa stare un po’ più sereni".

La campagna abbonamenti ha avuto un’impennata superando quota 1.800 nella seconda giornata riservata ai nuovi: "I tifosi hanno risposto subito bene e ci stiamo avvicinando al numero dello scorso anno. Il passato glorioso del nostro nuovo americano, ma soprattutto la sua voglia di poter stare ancora a un certo livello testandosi in Europa, hanno avuto un riflesso positivo – riconosce Matteo Magi, direttore operativo del club -. Andiamo ad aggiungere un personaggio importante anche all’interno dello spogliatoio e crediamo che possa trascinare la squadra sia in campo, tecnicamente, ma anche fuori dal campo dal punto di vista morale". L’occasione di vederlo all’opera insieme ai suoi nuovi compagni si avvicina: domenica alle 18 a Senigallia amichevole contro i senesi del San Giobbe Chiusi, che militano in serie B Nazionale.

Elisabetta Ferri