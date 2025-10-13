Vuelle, impresa colossale nel derbyssimo. Senza Felder sbanca il tempio bolognese

FORTITUDO

74

VUELLE

81

(24-21, 30-44, 57-71)

FLATS SERVICE: Braccio n.e., Moore 19 (3/9, 4/10), Sarto 6 (0/2, 2/8), Della Rosa 2 (1/1, 0/1), Sorokas 20 (5/11, 1/3), Imbrò 6 (0/1, 2/5), Guaiana 1 (0/2, 0/1), Fantinelli 8 (2/6, 1/2), Barbieri n.e., Moretti 12 (3/7), Gamberini n.e. All. Caja

VICTORIA LIBERTAS: Trucchetti 9 (0/2, 3/7), Bertini 10 (2/4, 2/5), Maretto 12 (2/3, 2/6), Sakine n.e., De Laurentiis 5 (1/2, 1/2), Tambone 10 (2/2, 1/8), Virginio 14 (3/5, 2/4), Bucarelli 7 (1/2, 1/2), Miniotas 14 (6/8, 0/1), Fainke. All. Leka

Arbitri: Salustri, Almerigogna e Coraggio

Spettatori: 5499

Una vittoria esaltante e di "tigna" quella della Vuelle al Pala Dozza, tempio del basket e casa storica della Fortitudo Bologna. I ragazzi di Leka prima allungano di autorità nel 2° quarto, poi riescono a frenare la grande rimonta biancoblu nell’ultimo quarto, sino alla meritata esultanza finale. Attilio Caja deve fare ancora a meno dei lungodegenti Benvenuti e Anumba, oltre che dell’ex Mazzola. Il grande assente tra le fila marchigiane è Kay Felder, le cui condizioni saranno rivalutate ad inizio settimana.

Partenza super combattuta con le due squadre a rispondersi colpo su colpo. Il pubblico di casa si scalda su una fischiata arbitrale dubbia che assegna una rimessa ai biancorossi e causa il tecnico per proteste della panchina bolognese.

Sul ribaltamento però Fainke commette antisportivo su Moretti lanciato in contropiede.

E’ ancora perfetta parità a 4’31" (14-14) quando arriva il minibreak Fortitudo che sulle ali del Pala Dozza si porta a +4 (18-14), subito spento però da due triple di Trucchetti e Virginio. E’ Della Rosa l’eroe di fine quarto con un canestro in entrata all’ultimo secondo per il parziale 24-21. La linea verde biancorossa non pare aver timori reverenziali: Trucchetti, Virginio e Bertini giocano da veterani.

Ma non c’è ancora un padrone: a 7’55" è ancora 26-26. Virginio è una sentenza da fuori area e stavolta è la Vuelle ad allungare. La fuga è quella giusta, con Tambone a dare il massimo vantaggio sul 30-44, punteggio che chiude il primo tempo.

Caja non ci sta a fare la vittima sacrificale e i suoi ripartono arrembanti. Sorokas è nettamente più mobile del connazionale Miniotas e diventa un rebus per la difesa di Leka. 41-50 a 6’.

Le triple di Maretto e Bucarelli sono ossigeno per i biancorossi, che tornano a condurre in doppia cifra.

La Vuelle vola al nuovo massimo vantaggio (45-64 a 2’51" tripla Trucchetti), ma Sorokas si prende sulle spalle l’attacco bolognese, e si riaccende anche Moore con due canestri pesanti. 57-71 all’ultimo minibreak. Bologna è sostenuta dai 5500 del PalaDozza e prova la rimonta finale.

Fantinelli, Sorokas e Moore sono incontenibili. La Vuelle traballa in difesa sulla spinta avversaria e il break Fortitudo è devastante: 72-76 a 3’58". Ci vuole capitan Bucarelli a dare finalmente ossigeno ai suoi (72-80), temporeggiando saggiamente e riuscendo a mantenere i suoi avanti senza scossoni sino al termine. 74-81 il finale tra gli applausi dei pochissimi pesaresi giunti a Bologna.

Matteo Fattori