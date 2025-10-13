Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Genitori accoltellatiCesare Paciotti mortoChi era PaciottiSpray peperoncinoNuovi biglietti Radiohead Cibi fermentati
Acquista il giornale
CronacaVuelle, impresa colossale nel derbyssimo. Senza Felder sbanca il tempio bolognese
13 ott 2025
MATTEO FATTORI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Vuelle, impresa colossale nel derbyssimo. Senza Felder sbanca il tempio bolognese

Vuelle, impresa colossale nel derbyssimo. Senza Felder sbanca il tempio bolognese

Vittoria memorabile e di tigna con la Fortitudo di Caja per la truppa di coach Leka. Punti che valgono oro. Tifosi pesaresi in delirio

Esplode la festa di coach Leka con i suoi ragazzi. Una vittoria che passerà alla storia

Esplode la festa di coach Leka con i suoi ragazzi. Una vittoria che passerà alla storia

FORTITUDO

74

VUELLE

81

(24-21, 30-44, 57-71)

FLATS SERVICE: Braccio n.e., Moore 19 (3/9, 4/10), Sarto 6 (0/2, 2/8), Della Rosa 2 (1/1, 0/1), Sorokas 20 (5/11, 1/3), Imbrò 6 (0/1, 2/5), Guaiana 1 (0/2, 0/1), Fantinelli 8 (2/6, 1/2), Barbieri n.e., Moretti 12 (3/7), Gamberini n.e. All. Caja

VICTORIA LIBERTAS: Trucchetti 9 (0/2, 3/7), Bertini 10 (2/4, 2/5), Maretto 12 (2/3, 2/6), Sakine n.e., De Laurentiis 5 (1/2, 1/2), Tambone 10 (2/2, 1/8), Virginio 14 (3/5, 2/4), Bucarelli 7 (1/2, 1/2), Miniotas 14 (6/8, 0/1), Fainke. All. Leka

Arbitri: Salustri, Almerigogna e Coraggio

Spettatori: 5499

Una vittoria esaltante e di "tigna" quella della Vuelle al Pala Dozza, tempio del basket e casa storica della Fortitudo Bologna. I ragazzi di Leka prima allungano di autorità nel 2° quarto, poi riescono a frenare la grande rimonta biancoblu nell’ultimo quarto, sino alla meritata esultanza finale. Attilio Caja deve fare ancora a meno dei lungodegenti Benvenuti e Anumba, oltre che dell’ex Mazzola. Il grande assente tra le fila marchigiane è Kay Felder, le cui condizioni saranno rivalutate ad inizio settimana.

Partenza super combattuta con le due squadre a rispondersi colpo su colpo. Il pubblico di casa si scalda su una fischiata arbitrale dubbia che assegna una rimessa ai biancorossi e causa il tecnico per proteste della panchina bolognese.

Sul ribaltamento però Fainke commette antisportivo su Moretti lanciato in contropiede.

E’ ancora perfetta parità a 4’31" (14-14) quando arriva il minibreak Fortitudo che sulle ali del Pala Dozza si porta a +4 (18-14), subito spento però da due triple di Trucchetti e Virginio. E’ Della Rosa l’eroe di fine quarto con un canestro in entrata all’ultimo secondo per il parziale 24-21. La linea verde biancorossa non pare aver timori reverenziali: Trucchetti, Virginio e Bertini giocano da veterani.

Ma non c’è ancora un padrone: a 7’55" è ancora 26-26. Virginio è una sentenza da fuori area e stavolta è la Vuelle ad allungare. La fuga è quella giusta, con Tambone a dare il massimo vantaggio sul 30-44, punteggio che chiude il primo tempo.

Caja non ci sta a fare la vittima sacrificale e i suoi ripartono arrembanti. Sorokas è nettamente più mobile del connazionale Miniotas e diventa un rebus per la difesa di Leka. 41-50 a 6’.

Le triple di Maretto e Bucarelli sono ossigeno per i biancorossi, che tornano a condurre in doppia cifra.

La Vuelle vola al nuovo massimo vantaggio (45-64 a 2’51" tripla Trucchetti), ma Sorokas si prende sulle spalle l’attacco bolognese, e si riaccende anche Moore con due canestri pesanti. 57-71 all’ultimo minibreak. Bologna è sostenuta dai 5500 del PalaDozza e prova la rimonta finale.

Fantinelli, Sorokas e Moore sono incontenibili. La Vuelle traballa in difesa sulla spinta avversaria e il break Fortitudo è devastante: 72-76 a 3’58". Ci vuole capitan Bucarelli a dare finalmente ossigeno ai suoi (72-80), temporeggiando saggiamente e riuscendo a mantenere i suoi avanti senza scossoni sino al termine. 74-81 il finale tra gli applausi dei pochissimi pesaresi giunti a Bologna.

Matteo Fattori

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata