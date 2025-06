Vuelle in cerca di sponsor dopo l'addio di Carpegna Prosciutto: sfide e strategie future

Una situazione tutt’altro che facile quella che si trova in questo momento ad affrontare la Vuelle. Il primo di tutti i problemi è quello dello sponsor dopo l’addio della Carpegna Prosciutto. E poi sul tavolo ci sono altre questioni non secondarie. I vecchi contratti biennali firmati lo scorso anno ed anche qualche movimento sarebbe in corso sotto il profilo societario: in arrivo un amministratore delegato anche se non si capisce bene se con compiti solo ‘amministrativi’ o anche con competenze tecniche. Il presidente della società Andrea Valli, non solo parla poco in generale, ma aggiunge anche "che prima le cose si fanno e poi si comunicano, ma di idee in campo ce ne sono".

Il primo tema, quello che appare il più urgente, è trovare lo sponsor e la situazione non è facile. Perché ai vertici della società informatica TeamSystem non slitterebbero i piedi, anche per una questione di posizionamento mediatico: la Vuelle è una società che milita nella seconda serie, quindi i ritorni pubblicitari non sarebbero alti e i contatti televisivi, fatta eccezione per le dirette Rai, sono irrisori. Il fatto che la sede legale di TeamSystem sia a Pesaro, non tocca i cuori più di tanto. In campo resta, a meno che non spuntino dal cilindro particolari sorprese, solamente la Banca di Pesaro da sempre ‘abbinata’ e vicina alla pallacanestro cittadina, con in più l’incentivo che a Rimini c’è un’altra Bcc che ha piedi anche in provincia, avendo assorbito la Banca di Gradara.

Tutto starebbe girando attorno ai soldi e cioè la cassa. Con Matteo Tambone – anche per i tecnici un gran bel colpo –, il discorso è dato per chiuso addirittura prima dei play in: l’accordo era già sottoscritto anche per la stagione prossima.

La società ha comunque lo zaino pieno di contratti pesanti di cui si deve ora liberare. Due i giocatori con stipendi pesanti che la Vuelle cerca di mettere sul mercato: il primo è Imbrò e il secondo sarebbe il contratto di Zanotti. Per il primo si parla di 120mila euro che raddoppiano con l’A1 e questo vale anche per il secondo, e cioè Zanotti, che avrebbe un biennale di 100mila euro. Si andrà verso una transazione? Potrebbe anche essere se non si presenta qualche estimatore alla porta della Vuelle. Ci sarebbero poi movimenti in corso anche ai vertici della società, questo perché le scelte dello scorso anno non sarebbero passate senza dissapori per vedute e visioni: le mosse e le contromosse da fare, non solo sul mercato. Possibile quindi che possa inseririto qualche uomo nuovo. Un direttore generale, appunto. Ma questo comporterebbe una ulteriore spesa oppure qualcuno alzerà le tende? Più facile la seconda ipotesi. Nonostante il coperchio non sobbalzi, la pentola bolle. Su un unico punto c’è comunque concordanza di idee, sia dentro che fuori la società e cioè tra i tifosi: il colpo dell’ingaggio di Tambone che sono ormai diversi mesi che cerca di avvinarsi ad Ancona anche per la forte pressione della moglie. Comunque questo, stando anche a dirigenti di Sassari, sarebbe ormai un argomento da mettere nel cassetto.

