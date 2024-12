Vuelle: King protagonista nella sfida contro Cremona, cerca la quarta vittoria consecutiva

Nella rinascita della Vuelle, che domenica contro Cremona può calare il poker di vittorie, c’è un fiore sbocciato in ritardo. Forse non sarà un re, come dice il suo cognome, ma King sta venendo fuori dal guscio in cui pareva rintanato per le difficoltà accusate inizialmente tanto da apparire anche poco propositivo, sempre ai margini del gioco, in alcuni casi rinunciatario, come nel caso della trasferta di Milano dove aveva toccato il fondo con zero punti in 23 minuti. Inaccettabile per un americano in questo campionato dove, essendo solo due gli stranieri, devono per forza fare la differenza. Da lì in poi, l’ala di Cleveland ha rialzato la testa andando sempre in doppia cifra sino a segnare il suo high stagionale contro Torino con 26 punti conditi da 10 rimbalzi.

"Ma era già andato in doppia doppia a Udine, con 20 punti e 10 rimbalzi - fa notare Nicola Egidio, assistant general manager -. Il fatto è che non è appariscente ma è pesante nell’economia della squadra, anzi direi che è il nostro ago della bilancia. E’ un giocatore di sistema, che riflette perciò la crescita della squadra all’interno della quale è salito anche il suo rendimento". Uno dei motivi, però, è strettamente tecnico secondo il giovane dirigente biancorosso.

"Averlo spostato in pianta stabile da n.4, ruolo che fra l’altro ha quasi sempre ricoperto l’anno scorso ad Amburgo, è stata una mossa decisiva. Perché in A2 si gioca con quintetti più piccoli e lui contro i ’tre’ sguscianti non ha un primo passo bruciante per batterli, mentre contro le ali forti fa valere il suo uno contro uno. Le sue qualità migliori? E’ molto bravo nel gioco senza palla e ha tecnica per appoggiarsi all’avversario per finire".

Oggi, comunque, King è un eccellente seconda punta, a volte anche la prima come a Piacenza dove ha segnato 19 punti, risultando il top scorer di serata. Mediamente sta viaggiando a 14,5 punti a partita con il 55% da due, mentre fa più fatica nel tiro pesante dove ha il 25% ("può segnare dall’arco ma non è un tiratore" sottolinea Egidio). Molto bene ai liberi dove sfiora l’80% ("rimane sempre a fine allenamento a tirare dalla lunetta") sfruttando bene i 3.4 falli subìti a partita, è il primo rimbalzista della squadra con 5,6 di media. "Adesso è anche in fiducia, inoltre l’arrivo del figlioletto dagli Usa lo ha reso felice. Tanto che si è presentato sul bus per la trasferta di Piacenza con una vasca di biscotti fatti in casa dalla sua fidanzata per tutti i compagni". Qualcosa è cambiato, anche le piccole cose lo dicono.

Elisabetta Ferri