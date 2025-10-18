Vuelle, la benzina verde dei giovani: "Giocare così è entusiasmante"

De Laurentiis, a che punto è il suo recupero? "Non sono in formissima e chi mi conosce dall’anno scorso lo vede. Ho passato un’estate particolare: sono stato fermo due mesi, poi ho ripreso ma mi sono aggregato alla squadra praticamente senza aver potuto fare la preparazione e questo ha pesato, soprattutto perché abbiamo iniziato giocando ogni 3-4 giorni. E’ stato complicato, anche perché non ho più vent’anni, anzi fra poco ne compirò 33, ma tutto fa parte di un processo di guarigione e sono contento dei progressi fatti lavorando col preparatore atletico per recuperare lo status dei miei compagni".

E’ l’unico dei veterani rimasti, che ruolo si sente di interpretare quest’anno? "L’obiettivo è dare una mano sotto canestro e aiutare due giovani come Virginio e Fainke ad affermarsi in questa categoria. Sento di aver fatto bene il mio lavoro a Bologna, un po’ meno a Bergamo ma, come spiegavo, mi sono allenato sì e no una settimana prima che partisse la stagione. Però guardo il lato positivo: la mia presenza a sprazzi ed anche l’assenza di Felder hanno fatto crescere i giovani. Avergli dato spazio sin dall’inizio è stato fondamentale: loro hanno preso fiducia e noi sappiamo di poterci contare. Se già vinciamo tanto in queste condizioni, la cosa mi fa ben sperare".

Cinque ragazzi nati dopo il 2000 nel roster e già qualcuno, dopo il ko con Livorno, sosteneva che la società aveva rischiato troppo. E ora? "L’errore che molti fanno è di pensare che i giovani non sono pronti, quindi a priori il loro minutaggio è risicato. Invece, se un giocatore è pronto, lo è già a vent’anni: l’età è solamente un numero. Se non ci fosse stato bisogno di lui per l’infortunio di Felder, forse non avremmo capito così presto che Trucchetti era già pronto. Diciamo che se la società ha rischiato, ha rischiato bene".

Il gioco spumeggiante sta facendo divertire il pubblico: e voi vi divertite? "Onestamente sì. Perché la difesa, con queste gambe, ha più energie da spendere e così si può fare più pressione, rubare palloni e andare in contropiede. E questo è entusiasmante per chi gioca e per chi guarda". Con la vittoria nel recupero di Bergamo avete raggiunto in testa Brindisi, Verona e Rieti: saranno loro le favorite? "Valtur e Tezenis le vedo un po’ più solide di tutte le altre, anche perché hanno già vinto in campi importanti mentre Rieti, dopo la prima sconfitta, ha avuto un atteggiamento molto propositivo. Non dimentico Rimini che sta giocando dall’inizio senza Camara. Vedo invece che Scafati ha tanti problemi, ha già esonerato l’allenatore e cambiato un lungo. Credo ci vorranno un paio di mesi prima che gli obiettivi di ognuna sia chiariscano".

Facciamo un passo indietro: come si spiega quell’esordio disastroso con Livorno? "Non ci eravamo mai allenati insieme al completo: Felder è arrivato tardi, io e Maretto facevamo lavoro differenziato... ma ci siamo subito resi conto di non essere quella squadra lì e siamo stati bravi ad accelerare i tempi. Tutti dicevano che ci avremmo messo un mese per amalgamarci, invece è bastata una settimana per metterci a posto. Nemmeno i tifosi si aspettavano tre vittorie in fila in trasferta, l’anno scorso era il punto debole".

Domenica ancora senza Felder, come immagini il suo rientro in un meccanismo che ora sembra perfetto? "Kay è un ragazzo intelligente, che si era già messo a disposizione della squadra: dovrà essere bravo a migliorare il gruppo senza modificarlo".

Elisabetta Ferri