Vuelle La carica di Maretto: "Derby, eccoci"

"Sarà una grande sfida, da giocare e da vedere". E’ la convinzione di Oki Maretto sul derby di Rimini che scalda i motori in vista dell’anticipo di domani sera: l’argentino, reduce da una delle migliori prestazioni personali nel recupero vinto nettamente contro Forlì, sottolinea la differenza che passa con il confronto precedente al cospetto della Riviera Banca, giocato più di quattro mesi fa: "Noi nella gara di andata non eravamo certo nel nostro momento migliore, per diversi fattori - ricorda Maretto -, però penso che durante la stagione siamo migliorati tanto. Mi aspetto una partita tosta e combattuta contro una buona squadra che ha sempre occupato l’alta classifica. E anche se Rimini è vicinissima a Pesaro, resta sempre una trasferta, quindi sicuramente non sarà facile".

Trasferta per pochi, come purtroppo confermato ieri pomeriggio dalla Carpegna Prosciutto con un comunicato ufficiale. "Le autorità preposte in materia di sicurezza hanno confermato il divieto di vendita dei biglietti per il match ai residenti nella provincia di Pesaro e Urbino ai quali sono stati riservati unicamente 150 biglietti all’interno del settore ospiti, acquistati dalla tifoseria organizzata pesarese" scrive la Vuelle. Per cui l’unica soluzione per tutti gli altri è quella di sintonizzarsi su Rai Sport che trasmetterà in diretta la partita sul canale 58 a partire dalle 20.45. La gara, che sarà arbitrata da Stefano Ursi di Livorno, Alessandro Tirozzi di Bologna e Matteo Luchi di Prato, vede la squadra di Dell’Agnello reduce da tre sconfitte consecutive in campionato alla quale si aggiunge il ko nelle semifinali di Coppa Italia.

"Ma le squadre non vanno considerate solo per i risultati che mettono in fila, dipende come sono maturati - sottolinea Spiro Leka, che vuole tenere alta la tensione -. Anche le nostre tre battute d’arresto sono state diverse fra loro: a Orzinuovi avevamo perso dopo due ovetime, con Rieti cedendo solo nel finale, a Torino invece era stata più netta, eppure ho sentito dire che venivamo da tre brutte sconfitte, poi arriva un successo netto contro Forlì e viene preso come una sorpresa. Bisognerebbe avere più equilibrio nel giudicare ogni partita, non sempre una sequenza è sintomo di crisi, per questo non penso che Rimini lo sia". Un invito, insomma, a prendere con le molle il momento complicato della formazione di Dell’Agnello, che comunque in casa viaggia con un ruolino di 10 vittorie e 5 sconfitte, perciò al Flaminio riesce spesso a produrre prestazioni più intense: "Ci vorrà una grande difesa - avverte il tecnico albanese -, loro hanno esterni di qualità e con esperienza che possono metterci in difficoltà, bisognerà tenere gli uno contro uno ma difendendo di squadra, cioè tutti". Una sottolineatura che Leka aveva già fatto dopo la vittoria su Forlì: non può bastare qualche mastino che digrigna i denti per controbattere a una compagine completa, che è stata capace di dominare per metà stagione.

Elisabetta Ferri