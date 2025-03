Vuelle, la classifica è ancora in movimento

I due recuperi della serie A2 disputati mercoledì sera raccontano molto di questa volatona finale. Prima di tutto, in chiave biancorossa, ci dicono che la classifica è sempre in movimento, anche quando non si gioca: la partita in meno che aveva Avellino e che relegava Pesaro al 12° posto nella classifica avulsa a tre con Brindisi, ora che è stata disputata e ha visto la sconfitta degli irpini, ha spinto la Vuelle una posizione più su, all’11° posto. Non c’è da esultare, certo, ma al momento concederebbe alla Carpegna Prosciutto i favori del fattore campo nel primo turno dei play-in. Il secondo fattore che emerge dalle due gare infrasettimanali che mancavano all’appello è che Rimini è tornata e dunque la netta vittoria su Pesaro non era stata un caso: ora che Dell’Agnello ha riavuto la squadra al completo, la crisi è finita e il successo perentorio sull’ostico campo di Rieti - che oltretutto aveva rimesso nel motore Jordan Harris al posto di Topias Palmi - la dice lunga sulla forza della Riviera Banca che non s’arrende all’idea di vedere Udine salire subito. Il confronto diretto del 13 aprile potrebbe ancora scompaginare le carte. L’altro recupero, vinto da Forlì con una tripla di tabella di Parravicini, conferma come basti un’inezia per capovolgere un risultato. Ma Avellino, che era avanti di due prima del colpo di fortuna a fil di sirena dell’esterno forlivese, esce dal Palafiera con la consapevolezza di essere una formazione rognosa per tutti.

La classifica, comunque, non è ancora definitiva, lo sarà solamente la sera del 3 aprile perché sei squadre hanno una partita in meno (Udine, Rimini, Cantù, Milano, Cremona e Nardò). In tutto questo, mentre si sta per chiudere la finestra degli scambi fra serie A e A2, Verona e Varese si sono accordate per un doppio affare: Ethan Esposito fa il salto nella massima serie, firmando un contratto pluriennale con la Openjobmetis e in cambio la Tezenis riceve un lauto buy-out oltre al giovane Nicolò Virginio, ala del 2003, 209 centimetri.

Brutte notizie, invece, per Cantù dove l’americano Dustin Hogue ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero stimati in circa tre settimane. Potrebbe essere assente, dunque, nella sfida contro la Vuelle che si giocherà in casa dell’Acqua San Bernardo il 13 aprile. Mentre Fabio Valentini, pedina importante nello scacchiere di coach Brienza, ha ripreso ad allenarsi e sarà a disposizione per la gara di domenica prossima contro Verona. La Carpegna Prosciutto, che ieri sera ha avuto una cena di squadra insieme ai consorziati per compattare le fila in vista del rush finale, aspetta Livorno senza aspettarsi però una partita soft: i labronici, a caccia della salvezza, hanno talento ed esperienza, a dispetto di una classifica deficitaria e bisognerà prendere il match molto seriamente e con un approccio più deciso di quanto mostrato al Flaminio.

Elisabetta Ferri