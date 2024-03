Vuelle, la corsa salvezza è tutta da giocare. Due occasioni prima dello scontro diretto

Una corsa salvezza ancora tutta da scrivere. Nonostante Treviso con la vittoria di domenica abbia momentaneamente lasciato Pesaro al penultimo posto, c’è ancora uno scontro diretto da giocare fra i due club che potrebbe pesare in maniera decisiva sugli esiti della stagione. Una partita di vitale importanza che si disputerà la vigilia di Pasqua e che per una delle due potrebbe segnare una resurrezione in piena regola. Bisognerà vedere, però, come le due squadre arriveranno alla gara del 30 marzo. La Vuelle ha due partite in casa: la prima una specie di montagna da scalare contro la Virtus che però, prima e dopo la gara di Pesaro, sarà impegnata in due match di vitale importanza in Eurolega (venerdì sera contro il Real Madrid e martedì 19 marzo a Kaunas contro lo Zalgiris); la seconda un match più abbordabile perché finora Reggio Emilia in trasferta non ha lo stesso rendimento di quando scende sul parquet del PalaSclavo.

La Nutribullet è attesa invece da una gara sulla carta piuttosto abbordabile, visto che Cremona appare in vistoso calo, dopo di che andrà in trasferta a Pistoia e non sarà una sfida semplice, sia per la qualità dell’avversario che per l’ambiente in cui si gioca. Se ognuna delle due, com’è probabile da pronostico, incasserà due punti prima dello scontro diretto si arriverà alla gara del 30 marzo nelle stesse condizioni di classifica di oggi, quindi con la possibilità per la Carpegna Prosciutto di tentare un riaggancio. E in caso di blitz al Palaverde la Vuelle metterebbe in cassaforte un 2-0 prezioso. Stiamo parlando di ipotesi, chiaro, ma non crediamo che questi pronostici siano così fuori dalla realtà.

In ogni caso, il campionato non finirà il 30 marzo, ci saranno ancora cinque partite a disposizione e ad aprile il calendario concederà alla Vuelle un paio di partite casalinghe alla portata con Pistoia (il 14) e Cremona (il 28), mentre le trasferte sono toste: da Sassari a Tortona, per finire il 5 maggio a Venezia. Da giocare, però, c’è ancora lo scontro diretto fra Brindisi e Treviso, in calendario il 7 aprile al PalaPentassuglia, una serata che potrebbe ancora sparigliare le carte. Insomma fasciarsi la testa, o peggio rassegnarsi, con 16 punti ancora sul piatto è quantomeno affrettato.

Bisognerà comunque stare molto attenti anche alla Happy Casa che qualcuno dava già per morta e che invece, pur occupando l’ultimo posto da sola, è rimasta a ruota e se domenica prossima dovesse battere Trento (gioca in casa) potrebbe già riacciuffare almeno la Vuelle. A meno che i biancorossi compiano l’impresa, come ha fatto Nardi con Djokovic. E allora sarebbe davvero la settimana dei miracoli alla pesarese.

Elisabetta Ferri