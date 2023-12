Vuelle, la gara impossibile con i lunghi ko. Bisogna combattere almeno per l’orgoglio

Dopo l’atroce sconfitta casalinga contro Varese, la quinta su sette sin qui, è calata una cappa di pessimismo cosmico nell’ambiente. Bisogna ammettere che sotto il profilo del morale è stata la peggiore, perché dopo il blitz di Pistoia si sperava che qualcosa fosse finalmente cambiato e invece si è ricaduti nei vecchi vizi. La trasferta toscana, nonostante la vittoria, aveva lasciato aperti dei dubbi sulla tenuta della squadra di Buscaglia visto lo spreco dell’ultimo quarto, con 17 punti buttati via in 7’ e l’ultimo tiro concesso a Moore. Ma l’approccio contro la Openjobmetis era stato discreto e il temuto Mannion controllato per tre quarti. Poi il disastro, senza riuscire a tirare il freno a mano sull’orlo del baratro. Con queste premesse, è comprensibile che la tifoseria non riesca a nutrire fiducia in vista della trasferta di Bologna, oggi la più difficile vista la compattezza della Segafredo targata Luca Banchi.

Una missione che sarebbe stata catalogata fra quelle impossibili anche se la Vuelle avesse battuto Varese, perché la differenza di valori, stazza e ampiezza delle rotazioni è troppo grande fra le due squadre. Ma un conto sarebbe stato arrivarci reduci da due successi consecutivi, con una classifica più tranquilla, quel pizzico di sicurezza che ne sarebbe derivata, con la voglia di provare a dar fastidio ad una big. Così invece la condizione mentale è molto più pesante. Oltre che che la settimana è stata veramente complicata per via dell’influenza che ha messo a letto quasi tutto il pacchetto lunghi eccetto Ford. Mockevicius e Mazzola hanno saltato diversi allenamenti e non se la passano bene. Anche lo stato di Totè non è brillantissimo: mercoledì Leo ha dovuto interrompere la seduta, ma ieri mattina è tornato ad allenarsi. In queste condizioni non sarà facile reggere l’urto dei lunghi virtussini specie sotto il profilo fisico. Magari gli uomini di Banchi potrebbero pagare un po’ di stanchezza, sia per la trasferta che per la battaglia, visto che il calendario serrato dell’Eurolega li ha mandati in campo anche ieri sul campo di Belgrado. Ma la rosa è ampia e il coach della Segafredo, volendo, potrà far rifiatare chi ha speso di più. Intanto la Virtus ha fatto acquisti con l’arrivo di Rihards Lomazs fortemente voluto proprio da Banchi, visto che è stato un suo alfiere nella Nazionale lettone che ha conquistato i Mondiali prima di infortunarsi al legamento crociato del ginocchio e veder sfumare così il suo sogno di parteciparvi. Lomazs, guardia 27enne di 1.93, prima di approdare alla Virtus stava giocando in Turchia nelle fila del Merkesefendi ma non è ancora disponibile per l’esordio in bianconero.

L’interesse nei confronti dell’ennesimo Bologna-Pesaro, comunque, resiste a tutte le intemperie e spicca il duello tutto pesarese fra Hackett e Cinciarini, due amici cresciuti insieme nelle giovanili della Vuelle che hanno avuto carriere importanti e ricche di trofei. Domenica scorsa Daniel ha seguito con attenzione ed affetto l’esordio di Andrea in maglia biancorossa, perché nello scorso turno la Virtus aveva giocato in anticipo, il sabato sera. E adesso Hackett lo aspetta per l’ennesima sfida, la prima però in cui Cincia veste la maglia di Pesaro. Intanto sono stati designati gli arbitri per la gara di domani sera: fischiano Bongiorni di Pisa, Galasso di Siena e Valleriani di Ferentino.

Elisabetta Ferri