Vuelle, la riunione dei consorziati. Budget e ad sono i due temi caldi

Si rompe il silenzio perché oggi pomeriggio alle 15 e 45 nella sede della Banca di Pesaro in via Milano si terrà la conferenza stampa di presentazione di Matteo Tambone. Un incontro riservato solamente alla stampa e quindi tifosi alla porta. Ma l’arrivo di Tambone è un po’ la scoperta dell’acqua calda, perché il play-guardia si sa e si sapeva ormai da mesi che sarebbe tornato di nuovo in maglia biancorossa lasciando Sassari: accordi già scritti.

Si rompe il silenzio non tanto sulla presentazione di questo giocatore, quanto sul fatto che successivamente ci sarà la riunione dei consorziati. Oltre al presidente Andrea Valli, ci sarà anche il presidente dei consorziati Franco Arceci. Un summit importante perché nel corso dell’incontro verrà fatto il punto sul lavoro svolto fino a questo momento e si affronterà anche il tema del budget che sarà messo sul tavolo a disposizione del tecnico Spiro Leka. Non solo questo, perché molti dei consorziati presumono che si affronterà anche il problema dell’ingaggio di un amministratore delegato. E si fa ormai da qualche settimana il nome di Alessandro Dalla Salda il manager che è in uscita da Napoli dove ha transato anche perché il contratto che aveva era valido ancora per un altro anno. Questo il nome che gira e rigira ma ancora non c’è assolutamente nulla di scritto. "Sono molto contento se arriva Dalla Salda – dice un navigato allenatore – perché vuol dire solamente una cosa: che la società è piena di soldi... perchè è un personaggio piacevolissimo ma è abituato a lavorare con società piene di quattrini. E’ questo il caso nostro?".

Ed il tema che sarà sul tavolo oggi pomeriggio dopo la presentazione di Tambone sarà proprio questo. Insomma un manager costoso e abituato a pensare in grande stile da una parte, mentre dall’altra parte del tavolo c’è una società, la Vuelle, che se non fa uscire il coniglio dal cilindro come un prestigiatore, ha problemi diametralmente opposti al ritratto che viene fatto da più parti di Dalla Salda. Domani sera si avrà una schiarita su questi due punti importanti: e cioè i soldi in cassa e contemporaneamente a che punto sono i contatti con quello che dovrebbe diventare il prossimo amministratore delegato della società. Ovvio a questo punto che siccome la Vuelle non è esattamente i Lakers, e cioè un club che è passato di mano per 100 miliardi, che qualcuno all’interno della società farà la sua cassettina, prenderà le sue cose ed alzerà i tacchi perché i costi fissi della struttura non appaiono più sostenibili per una società che se non accadono colpi a sorpresa parte con circa 400 mila euro in meno di budget e diversi ed onerosi contratti bloccati.

Per scendere poi dalla cima della piramide alla base, sembra che la Vuelle stia valutando una forma di collaborazione non tanto con il Loreto basket dove viene spesso visto il presidente della Vuelle Andrea Valli, ma con il Bramante. Il tutto per vedere, capire e valutare se questa formazione minore della città ha qualche giocatore in grado di ‘ingrassare’ la panchina della prima squadra.

m.g.