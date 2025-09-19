Vuelle, la serie A2 andrà ancora sulla Rai. Confermato l’accordo con la tv di Stato

Alla Rai piace la serie A2 di basket. L’accordo è stato confermato ieri nel corso della presentazione del campionato svoltasi a Bologna: per la terza stagione consecutiva le gare di campionato saranno ospitate, sempre con cadenza quindicinale, dal canale RaiSport HD, al numero 58 della piattaforma digitale terrestre. Le prime tre gare ad andare in tv saranno Cividale-Tezenis Verona, venerdì 26 settembre alle ore 20.45; Gemini Mestre-Sella Cento venerdì 3 ottobre, alle 21 e Avellino-Brindisi domenica 12 ottobre alle 12.30.

"Siamo molto contenti del rinnovo dell’accordo con la Rai, abbiamo fatto registrare dati di ascolto interessanti e questo ci permette di raggiungere un pubblico diverso, rispetto agli spettatori della piattaforma - ha detto il presidente di Lnp, Francesco Maiorana -. Nella scorsa stagione abbiamo riscontrato un aumento di spettatori e incassi, sia in A2 che in B Nazionale. Come già riscontrato in Supercoppa, quest’anno ci attendiamo una competitività sempre maggiore". Supercoppa che lo scorso week-end è andata nelle mani di coach Pillastrini: Cividale del Friuli ha battuto in finale Rimini, due formazioni ben costruite che si ripropongono ad alto livello anche in quest’annata.

Il presidente della Fip Gianni Petrucci ha poi fatto i complimenti alla Lega Nazionale Pallacanestro per la gestione dei campionati: "È stata una grande estate, con la vittoria della Nazionale agli Europei Under 20, suggellata dall’incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella: una squadra di ragazzi straordinari, con grandi valori, composta in gran parte da giocatori di società Lnp (6 su 12 fra cui il biancorosso Trucchetti). Abbiamo l’obiettivo di aumentare la visibilità di questi due campionati creando innovazione: Lega Nazionale Pallacanestro è un ambiente positivo e stimolante, che fornisce continuamente spunti per migliorare". In proposito è stato sottolineato il rinnovamento della piattaforma Lnp Pass attraverso la partnership con Deltatre, società leader nel settore dell’OTT: "Ci aspettiamo un prodotto sempre più di alto livello anche attraverso la collaborazione delle società chiamate ad elevare la qualità delle produzioni".

Carlos Delfino, intanto, ha annunciato il suo ritiro dal basket. L’italo-argentino chiude a 43 anni con l’oro olimpico di Atene 2004, il bronzo di Londra 2008, gli ori ai campionati americani 2011 e 2022 e l’argento 2007, l’oro ai Sudamericani 2004 e il bronzo ai Mondiali Under 21 2001. A livello di club vanta 507 partite NBA e la vittoria nel campionato di A2 nel 2019. Con Pesaro ha giocato per l’ultima volta nella massima serie.

Elisabetta Ferri