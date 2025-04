Vuelle lanciata verso il rush finale. Cremona, occasione da non perdere

Sarà un mese di resistenza aprile, per la Vuelle. Perché delle quattro partite rimaste per chiudere la regular-season, ben tre saranno in trasferta su campi non facili: a Cremona, domenica, perché la Juvi sta cercando disperatamente di evitare i playout acciuffando una delle due posizioni che dà diritto alla salvezza immediata; a Cantù il 13 aprile perché quella che era considerata la super favorita non può più fare passi falsi e a Verona, il 27 aprile, perché l’ultima giornata sarà un calderone di incastri per comporre le classifiche avulse che sistemeranno la griglia in modo definitivo.

L’unico appuntamento casalingo, Pesaro lo giocherà il 19 aprile, vigilia di Pasqua, contro Udine: molto dipenderà da come i friulani arriveranno a quella serata, se già promossi in virtù dello scontro diretto con Rimini della settimana prima, o ancora con la necessità di far punti. Per la squadra di Leka, comunque, è meglio non fare calcoli né tabelle di sorta ed affrontarle gli impegni uno alla volta.

"Domenica andiamo a casa di Cremona e dovremo fare grande attenzione a quest’avversaria, che si sta giocando le sue battaglie fino all’ultimo secondo - avverte il coach biancorosso -. Delle ultime quattro partite, ne ha perse tre fra gli uno e i quattro punti di scarto". La Vuelle, insomma, non vuole gettare via l’occasione sulla carta più agevole delle quattro che l’aspettano e vorrebbe evitare i play-in, esattamente come le altre formazioni in corsa al suo fianco. Primo, perché si tratta di partite secche dove può succedere di tutto e il rischio di finire fuori prima ancora che il gran ballo dei playoff cominci è reale; secondo, perché non concederebbe ad Imbrò e compagni quella settimana di pausa di cui si sente la necessità per recuperare le energie e smaltire gli acciacchi.

La vittoria su Livorno ha spalmato di nuovo il bottino su altri giocatori oltre al solito Ahmad, con Bucarelli e Maretto in bella evidenza, ma anche Zanotti, il terzo che ha chiuso in doppia cifra, si è fatto sentire in attacco nonostante lo scarno minutaggio. Spiro Leka ha però spostato il mirino sulle poche occasioni avute dall’americano, facendo capire che passare da lui resta comunque imprescindibile per la squadra: "Livorno ha montato una buona difesa su Khalil, costringendolo a troppe palle perse; ma nel primo tempo i compagni hanno fatto fatica a servirlo, tanto che ha fatto appena tre tiri con le spaziature giuste. Poi nella ripresa, soprattutto Bucarelli è stato bravo a coinvolgerlo di nuovo perché, in base alle scelte che abbiamo fatto, Ahmad non gioca mai da play e quindi la palla non ce l’ha sempre in mano. In ogni caso, ha fatto bottino con pochi tiri e va bene così".

A margine, la polemica accesa dalla società labronica il giorno dopo il ko di Pesaro affonda probabilmente le radici sulle parole che Di Carlo aveva rilasciato a caldo in sala stampa: "Le partite saranno sempre più ruvide da qui in poi - aveva detto - per cui sarà meglio che ci abituiamo ad affrontare una difesa fisica come quella messa in campo da Pesaro nel secondo tempo". Alla fine della fiera, suona quasi come un complimento per la difesa biancorossa che ‘ruvida’ sin qui lo era stata davvero in poche occasioni.

Elisabetta Ferri