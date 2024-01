Vuelle, le promesse di Markis McDuffie : "Vi porterò energia e le mie motivazioni"

Caviglie esili, tiro pulito, movimenti eleganti. Sono le prime cose che colpiscono di Markis McDuffie, che ieri ha assaggiato il parquet della palestra nord dell’astronave insieme ai nuovi compagni: "Li conosco quasi tutti - dice con un certo piglio il nuovo arrivato -, con Totè ho anche giocato a Napoli quando arrivò alla fine della stagione, mentre con Bluiett siamo stati avversari al college e ci siamo incrociati in qualche camp".

Ha un bel sorriso quando racconta della chiamata di Pesaro: "Lasciata la Turchia, ero tornato a casa dalla mia famiglia e mi stavo allenando a Wichita State, che è stato il mio college ed è come una seconda famiglia per me. Sono stato davvero molto contento di ricevere una chiamata dall’Italia e lo sono anche per il fatto che questa società ha avuto fiducia in me. Sono arrivato qui a Pesaro con la voglia di finire forte la stagione e sono stato accolto a braccia aperte sia dal coach che dai compagni".

McDuffie si dice sicuro di riuscire ad aiutare la Vuelle con le sue qualità principali, che così descrive: "Sono un giocatore versatile, veloce, atletico e porto molta energia sulla partita, sia in attacco che in difesa. Soprattutto porterò dentro la squadra le mie motivazioni, che sono molto forti". Sul ruolo non ha dubbi: "Quasi tutti i coach mi hanno utilizzato da n.4 nella mia carriera, anche per la possibilità di sfruttare i miss-match. Posso portare tante cose giocando in questa posizione, ma non ci sono problemi se devo giocare nel 3 sono capace. Farò quello che serve".

L’aspetto interessante dell’allenamento di ieri è che con l’arrivo di McDuffie e il ritorno di un Bamforth parecchio in palla, finalmente Meo Sacchetti ha avuto problemi di abbondanza anzichè di miseria: 13 giocatori da ruotare e tenuto conto che Maretto adesso gioca con sicurezza e non più come lo junior aggiunto, ogni tanto il coach ha messo a sedere qualcuno degli esterni per farli rifiatare. Fra McDuffie e Ford poi, che occupano entrambi il ruolo di ala forte, si è subito accesa una sana competizione: se Quincy aveva bisogno di un pungolo per svegliarsi dal torpore, bè adesso è arrivato. Altro particolare: Cinciarini fa sempre canestro da fuori, o almeno ieri è andata così, quindi forse quella palla che non entra in partita è solo voglia di spaccare il mondo a casa sua che gli sta tirando un brutto scherzo, ma prima o poi questa tensione si scioglierà. Domenica serve davvero un abbraccio forte da parte del pubblico a questa squadra in difficoltà: una vittoria fra le mura amiche la renderebbe meno fragile e più fiduciosa di potercela fare.

Elisabetta Ferri