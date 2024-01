Vuelle, lo stop di Bamforth. Caccia aperta al sostituto

Oggi la risonanza magnetica stabilirà con più precisione i tempi di recupero di Scott Bamforth dopo la lesione muscolare alla coscia sinistra che lo ha messo ko alla vigilia della trasferta di Bologna. Ma la sensazione, visto il tipo di infortunio e l’età del giocatore, è che ci vorrà almeno un mese per il suo recupero. La società, che aveva già rinunciato a prendere il quinto straniero ritenendo di aver tamponato al meglio il taglio di McCallum con l’arrivo di Andrea Cinciarini, adesso è obbligata a tornare sul mercato perchè non si può di certo affrontare un campionato duro ed equilibrato come questo con due americani in meno. Fra l’altro domenica arriva Sassari, squadra in crisi ma sicuramente più strutturata della Carpegna Prosciutto, per uno scontro diretto che dirà molto sulle sorti della classifica al giro di boa del girone di andata. La sconfitta sanguinosa con Varese ha messo la Vuelle in una situazione molto delicata, vista la risalita dell’Openjobmetis dopo l’acquisto di Nico Mannion, che le ha permesso in due settimane di agganciare i biancorossi a quota 10.

L’assenza di Bamforth priva la squadra del suo giocatore faro in attacco. Pur con tutta la fatica che stava facendo, perché continuamente raddoppiato e non in possesso di una grande stazza, Scott stava comunque viaggiando a 15,8 punti di media con il 48,7% da tre punti. E nel ruolo di esterno oggi la Vuelle non ha un altro punto di riferimento così sicuro vista la discontinuità di Bluiett, che a Bologna è tornato in doppia cifra dopo tre partite in cui aveva segnato 11 punti in tutto: 4 con Trento, zero a Pistoia, 7 con Varese. Vista anche la mini-crisi di Tambone, che nelle ultime uscite è apparso sotto tono rispetto all’inizio scoppiettante (anche il capitano ha messo a segno 11 punti nelle ultime tre), davvero la Vuelle in questo momento ha scarsità di fucilieri a cui servire le munizioni che Cinciarini sarebbe in grado di fornire.

La riflessione che sta maturando in via Bertozzini è quella di cercare un giocatore per tutta la seconda parte della stagione più che a gettone, visto che già per domenica sarà complicato trovare il giocatore giusto conoscendo le tempistiche del Consorzio. Da un grave danno - l’infortunio del giocatore più importante offensivamente - potrebbe scaturire la possibilità di fare un correttivo per aiutare la squadra a cambiare fisionomia, specie se si riuscisse a trovare una guardia dal fisico importante, oltre che con punti nelle mani. Anche perché le altre pericolanti non è che stanno a guardare: ogni tanto qualcuna fa un colpo a sorpresa e sul mercato tutte cercano correttivi per risolvere i loro problemi. La baraonda per la salvezza è sempre rischiosa, meglio dotarsi in fretta di stivali per non affondare nella palude.

Elisabetta Ferri