Vuelle, lotta e pazienza significano vittoria. Livorno è domata e asfaltata nella fase finale

vuelle

85

livorno

69

CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic, Cornis 2, Stazi, Maretto 15, Imbrò 4, De Laurentiis 2, King 7, Bucarelli 20, Lombardi 7, Zanotti 10, Ahmad 18. All. Leka.

BI.EMME SERVICE LIVORNO: Buca 4, Banks 16, Bargnesi, Fratto 2, Fantoni 8, Tozzi 5, Filloy 16, Allinei 8, Hooker 10, Paoletti ne. All. Di Carlo.

Arbitri: Bartoli, Perocco e Roca.

Parziali: 17-21, 37-43, 62-58.

Tiri liberi: Pesaro 27/33, Livorno 1/13.

Tiri da 3 punti: Pesaro 10/31, Livorno 10/34. Rimbalzi: Pesaro 46, Livorno 35. Fallo tecnico a Di Carlo.

Usciti per falli. De Laurentiis.

Spettatori: 4.781.

A volte per aver ragione di certi avversari servono pazienza e tenacia. E’ il caso di questa vittoria, che si è rivelata rognosa da conquistare, con Ahmad che è riuscito a liberarsi dalle catene solo nell’ultimo quarto, al quale era arrivato con appena 7 punti. Sono dovuti venire alla ribalta così altri protagonisti, con Maretto e Bucarelli alle loro migliori prestazioni stagionali e non solo per il bottino, ma per la determinazione mostrata in ogni angolo del parquet.

Se il problema era l’approccio, allora si è prolungato un po’ troppo in questo match che Livorno prende subito per il bavero (8-13 al 5’), mentre i biancorossi sembrano assenti dal clima che si dovrebbe respirare a cinque giornate dalla fine della stagione regolare, coi playoff ancora da conquistare. I 216 centimetri di Dorin Buca, pivot rumeno italianizzato, danno parecchio fastidio sotto le plance dove avventurarsi in entrata equivale a prendere una stoppata (3 nel solo 1° tempo).

La difesa fa acqua su tutti gli esterni, non solo sui due Usa Hooker e lo stra-conosciuto Banks, che ha appena compiuto 39 anni, ma anche sul 2004 Allinei che mette due bombe. Pesaro, invece, ha il solito problema di trovare alternative ad Ahmad, ma le trova solo in Bucarelli quando va spalle a canestro con discreti risultati, gli altri vanno tutti a corrente alternata e per tornare in vantaggio prima dell’intervallo servono ben 17’ (32-31). Ma la festa dura poco, Filloy spara una tripla ignorante da 10 metri, prima che Banks ne metta un’altra, mentre cade per terra, a fil sirena. Non sembra giornata, insomma, fino al rientro negli spogliatoi, dove qualcosa viene sistemato, soprattutto nella testa dei giocatori, arrivati forse troppo leggeri all’appuntamento.

C’è ancora da soffrire, però, in apertura di ripresa, con Tozzi che firma il +8 prima della tripla di Zanotti che dà ossigeno ai compagni. Una coraggiosa incursione di Maretto costa il 3° fallo di Buca e consegna all’argentino i liberi per il -3 (42-45), poi il gioco da tre punti di King, che però sbaglia il libero aggiuntivo rimanda l’aggancio: Livorno fa un nuovo mini-break e costringe Leka al timeout. Il tecnico chiamato a Di Carlo sul 4° fallo di Fantoni (ancora su Maretto che ne subìra 9) costa tre liberi di fila e Pesaro rimette il muso avanti prima di dare una sterzata al match all’ultimo riposo (62-55 al 29’). Nel quarto periodo, poi, Pesaro dilaga, subendo solo 11 punti grazie una difesa più fisica ed infliggendo un divario anche troppo severo ai labronici.

Elisabetta Ferri