Vuelle, manca il go-to-guy per i finali tirati. Fino a quando con uno straniero in meno?

Prepararsi alla trasferta di Bologna dopo una scottatura come quella presa contro Varese l’anti-vigilia di Natale non è esattamente quello di cui avrebbe bisogno una squadra in difficoltà, ma questo passa il calendario per l’ultima di andata, sabato 30 dicembre sul campo della Virtus. Il balsamo Cinciarini ha funzionato al debutto ma è stato meno efficace nella seconda uscita in maglia Vuelle, dove il play ha smazzato meno assist (3 contro i 10 di Pistoia) e ha provato a caricarsi la squadra in spalla nell’ultimo quarto, visto che nessuno faceva più canestro. Crediamo che sia più nelle corde di Andrea smazzare assist in doppia cifra piuttosto che segnare 16 punti e quando il play potrà dedicarsi di nuovo al suo pezzo forte sarà perché i compagni saranno più in palla o si prenderanno le loro responsabilità, senza aspettare che sia sempre Bamforth a prendersi i tiri cruciali nei finali tirati, quando ormai nelle gambe e nella testa si è accumulato acido lattico.

Il problema – serio – di questo gruppo è che non c’è un go-to-guy, uno da cui andare a rifugiarsi quando la palla scotta. Nei piani doveva essere Bam-Bam, ma dopo diversi flop in cui ha avuto i tiri decisivi senza riuscire a concretizzarli è chiaro che fisicamente soffre nei finali di partita e ha bisogno di una spalla che lo liberi dalla pressione. Poteva essere Bluiett, ma il suo tiro di seta che ci aveva illuso nell’esordio di Brescia rimane un mistero glorioso. Potrebbe essere Visconti, ma dopo il 5/5 di Pistoia ha sparato uno 0/3 dall’arco che racconta di una continuità che ancora non c’è. Andare dai lunghi quando le difese stringono è sempre più complicato, anche se Totè si sbatte per farsi vedere: ma se i passaggi non sono precisi e sono azzardati si rischiano palle perse o intercetti. Tambone, che scoccava tiri senza paura nelle situazioni difficili, dopo l’arrivo di Cincia appare un po’ disorientato, forse alla ricerca del suo nuovo ruolo dentro lo scacchiere di Buscaglia.

Forse bisognerebbe riflettere sull’opportunità di aggiungere questo benedetto 5° straniero al roster perché quasi tutte le squadre giocano col 6+6 e pretendere di andare avanti con quattro americani in un campionato così equilibrato è un mezzo suicidio. In questo momento un 2-3 fisicato e in possesso di un buon tiro potrebbe risolvere diversi problemi a questa squadra aumentando le alternative, allargando le rotazioni, portando un po’ di freschezza e testa sgombra in un gruppo che sembra già affaticato dalle sconfitte e dalle negatività che si respirano ogni volta che si perde. Anche il 23 dicembre 5.500 persone sono tornate a casa masticando amaro, pensando che magari sarebbe stato meglio fare altro anziché imbufalirsi sugli spalti dell’astronave. La società deve interrogarsi anche su questo, perché avrebbe tutte le componenti per offrire uno spettacolo alla gente che sceglie di passare una serata con la Vuelle: un’arena straordinaria, il nuovo cubo luminoso, ospiti interessanti negli intervalli, giochi a premi, luci, colori e anche una curva ritrovata a creare atmosfera. Ma prima di tutto ci dev’essere la squadra, altrimenti lo spettacolo non funziona.

Elisabetta Ferri