Vuelle, mantieni la concentrazione. A Trento per provare la doppietta

Con il gas a manetta dopo la grande affermazione contro Brescia, la Vuelle si sta preparando a scalare le Dolomiti. "Ma se andremo a Trento raccontandoci ancora che abbiamo battuto la capolista, vuol dire che non abbiamo capito niente" ammonisce coach Sacchetti che vuole tenere la truppa sul pezzo. Gli avversari di turno stanno vivendo un periodo complicato, 8 sconfitte nelle ultime 9 partite: in teoria è un momento di cui approfittare, ma anche Brescia deve aver pensato la stessa cosa domenica scorsa, per poi uscire scottata dalla Vitrifrigo Arena.

Nelle altre due piazze in lotta per la salvezza si cerca di tenere il morale alto, a cominciare da Treviso, che viene da una sconfitta bruciante: "L’obiettivo è salvarci entro la 30ª giornata e anche se siamo penultimi non mi sembra il caso di fare nessun funerale – dice il diesse Simone Giofrè -. In 9 partite può accadere di tutto, anche di salvarci prima di quanto accaduto negli ultimi due anni. Questo è un campionato con tutte squadre parecchio competitive per cui non faccio calcoli, dico solo che dobbiamo battere Reggio Emilia quinta in classifica. Ciò nonostante, dobbiamo batterla. Punto. La Nutribullet non deve guardare in faccia a nessuno e cercare di far punti con tutti, anche contro Milano. Provarci sempre. La partita della vita per noi è ogni settimana. E nemmeno ci piangiamo addosso, lavoriamo senza tirarci indietro, i ragazzi sono pienamente consapevoli, lo spirito di gruppo c’è. Se siamo sul mercato? E’ evidente che se siamo penultimi abbiamo delle carenze".

A Brindisi è tornata la fiducia dopo il successo con Cremona: "Conoscevamo l’importanza della partita - dice Xavier Sneed -, vincere era necessario. Non siamo stati perfetti durante l’arco dell’incontro ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato che volevamo e ne siamo felici. Siamo determinati a centrare il nostro obiettivo ma lo dobbiamo fare tutti insieme, un passo alla volta, senza guardare troppo avanti. In passato abbiamo avuto problemi nel concludere bene le partite, sciupando in più di un’occasione un vantaggio nei possessi decisivi. Adesso, grazie anche all’arrivo di nuovi giocatori, sappiamo bene cosa fare e quando farlo. Domenica nei momenti clou siamo stati bravi a giocare i palloni decisivi. Dobbiamo entrare in campo convinti di poter vincere. Domenica a Varese? Ogni partita adesso è importante, dobbiamo viverla così, domenica dopo domenica, il destino dipende solo da noi stessi. Rimane il rammarico per i tanti infortuni e problemi avuti nella prima parte di stagione, abbiamo pagato il fatto di non avere un vissuto al quale aggrapparci nei momenti di difficoltà. Adesso però abbiamo voltato pagina".

Elisabetta Ferri