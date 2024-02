Vuelle, Meo Sacchetti apre uno spiraglio: "Finalmente vedo un po’ di aggressività"

Dopo il naufragio nello spareggio salvezza contro Brindisi, una serata in cui la Vuelle è stata sopraffatta dal punto di vista agonistico acuendo una crisi iniziata ormai il 23 dicembre, coach Meo Sacchetti sembra aprire un piccolo spiraglio di speranza e lancia la ciambella alla truppa.

"Giovedì, per la prima volta, in allenamento ho visto degli sprazzi di quell’aggressività che ci servirebbe tanto la domenica. Gli sprazzi certamente non bastano, ma almeno si comincia a vedere qualcosa di nuovo. C’è bisogno di questa fisicità e di questa cattiveria per vincere le partite perché, nella posizione in cui siamo, non possiamo essere arrendevoli, al di là dell’avversario che ci troviamo di fronte".

Bisogna guardare avanti perché non c’è alternativa, ma quella ferita brucia ancora sulla pelle: "L’atteggiamento di domenica scorsa non è stato quello di una squadra che si deve salvare - ammette il coach -, se poi non ci arrivi per limiti tecnici la gente lo accetta; ma non accetta se capisce che la squadra non ha dato tutto. E, mi dispiace dirlo, contro Brindisi non abbiamo dato tutto: perchè è vero che Bamforth non era ancora a posto, ma era tornato e avevamo aggiunto pure McDuffie, per cui non abbiamo scusanti. Invece quando si esce dal campo bisogna farlo senza rimpianti".

A Scafati la battaglia va affrontata a viso aperto secondo il coach biancorosso: "Non ci sono segreti tattici. Prima di tutto contro un’avversaria così bisogna essere molto fisici perché loro lo sono" avverte. E stavolta non crediamo che Mockevicius rimarrà seduto: "E’ stata una scelta tattica, perché Brindisi non aveva un centro dominante là sotto che potesse metterci in difficoltà quindi ho preferito adattarmi alla loro stazza leggera per giocare anche noi col quintetto piccolo, ma abbiamo patito troppo a rimbalzo. Come ho già detto, però, non serve solamente la stazza per prendere i rimbalzi ma la voglia di sacrificarsi. Ci sono giocatori che non arrivano a due metri eppure sono ottimi rimbalzisti".

Domani non ritroverà David Logan, con cui vinse lo scudetto a Sassari: "Non so cosa sia successo, questa scelta a metà stagione mi ha lasciato sorpreso e spero tanto che non ci siano problemi in famiglia per David. Un giocatore che mi ha fatto vincere tante partite, anche qualcuna che sembrava già persa, ma credo che Scafati sia ben coperta anche senza di lui".

A proposito di veterani, Meo si augura che il suo ricominci a fare canestro: "Se Bamforth torna ad essere pericoloso allora si aprono spazi anche per gli altri. Gli italiani sono in calo? Tutti possono fare meglio, a volte basta una scintilla per essere più presenti e non parlo solo della fase offensiva, anzi bisogna prendere forza dalla difesa. Non siamo dei mastini, ma possiamo fare meglio di così". In proposito, contro la Givova uno dei rebus da risolvere sarà la marcatura di Gentile che adesso gioca da play coi suoi due metri e passa: "Buona scelta, perché lui passa molto bene la palla. Cincia è forse quello che lo può marcare meglio, ma bisogna riconoscere che oggi Alessandro sta giocando con una serenità diversa perché si sente accettato nella squadra".

Elisabetta Ferri