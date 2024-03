Vuelle, Meo Sacchetti corregge il tiro: "Voglio vedere più cattiveria in difesa"

La pausa è finita, si torna in campo. Domani sera, alle 19, la Carpegna Prosciutto si riaffaccia davanti ai suoi tifosi dopo oltre un mese, ospitando la capolista Brescia, per cercare di scacciare il brutto ricordo dell’ultima partita casalinga che Sacchetti non ha ancora digerito.

"Dobbiamo farci perdonare quel ko in casa con Brindisi: quel giorno erano venuti oltre seimila spettatori a vederci e vanno rispettati. Contro la prima in classifica non sarà facile, ma non possiamo tornare negli spogliatoi dicendo: se avessimo fatto… Bisogna dare tutto e dove non arrivano le gambe deve arrivare la grinta; se un uomo ci scappa via occorre spendere almeno un fallo. Non posso più accettare che un avversario si faccia tutto il campo e appoggi comodamente in lay-up mentre noi restiamo a guardare".

Corregge il tiro, insomma, il coach della Vuelle. Che non nasconde la sua predilezione per l’attacco, il gioco veloce, il primo tiro aperto da prendere senza pensarci su troppo ma, alla ripresa delle ostilità, batte molto di più sulla fase difensiva nella quale la sua truppa troppo spesso è stata deficitaria. "Dobbiamo innestare un cambio di marcia ancor più deciso rispetto a quello che comunque ho notato nelle ultime due trasferte, a Scafati e a Varese. Ma siccome non è bastato per vincere, dobbiamo fare qualcosa di più. Ci serve assolutamente riassaporare il gusto della vittoria e mi meraviglio che i ragazzi non siano abbastanza arrabbiati dopo tutte queste sconfitte".

A cambiare ritmo ci penserà Justin Wright Foreman, l’ultimo rinforzo arrivato durante la sosta, che farà il suo debutto in maglia biancorossa indossando la canotta n.11. "Ora il pacchetto degli esterni è veramente fornito – ammette Sacchetti -. Lui è molto bravo in uno contro uno, guarda molto il canestro ma sa passare bene anche la palla: le sue caratteristiche ci aiuteranno a costruire tiri più aperti per i compagni e ad innescare la nostra batteria di tiratori, che non è affatto male". Ma poi la lingua torna a battere dove il dente duole: "L’attacco non ci ha dato mai grossi problemi, è la difesa che necessita di più rabbia e cattiveria agonistica".

Dell’avversario di turno, la Germani, si limita a constatarne la forza: "Sono andati fuori al primo turno delle Final Eight? Ho già tanti problemi per me che sinceramente occuparmi di quelli altrui è l’ultimo pensiero – sospira l’allenatore biancorosso -. Hanno fatto un passo falso in quella manifestazione, d’accordo, ma con quel tipo di formula le sorprese ci sono sempre state perciò non sempre vince il più forte. Ma sono pur sempre primi in classifica e fisicamente, contro una formazione del genere, non sarà facile". Sono rimaste dieci partite a disposizione per salvarsi ma per il momento Sacchetti non guarda troppo lontano: "Non sono il tipo che fa le tabelle per dire quante partite dovremmo vincere da qui alla fine per non retrocedere, so a malapena che la partita successiva a questa saremo in trasferta. Anche perché abbiamo perso in casa con Brindisi, ed era una sfida che non dovevamo sbagliare, quindi di cosa stiamo parlando… Meglio prendere un match alla volta e focalizzarsi su quello. L’importante adesso è lo spirito con cui si scende in campo e non contro chi si gioca".

Elisabetta Ferri