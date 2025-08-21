Vuelle Miniotas: "A me piace la sostanza"

Gi occhi azzurri di Miniotas sono vivi, curiosi, il nuovo acquisto lituano si guarda attorno prima della conferenza stampa, al 6° piano dell’Hotel Charlie, per inquadrare la nuova realtà in cui ha deciso di investire i prossimi due anni di una carriera che, alla soglia dei trent’anni (è del ’96), è arrivata probabilmente al punto di svolta.

"Ho scelto Pesaro perché questa è una piazza storica, con grande tradizione di basket e ci sono le ambizioni di voler tornare nella massima serie, non avrei accettato se non avessi colto questa intenzione – premette Regimantas -. Inoltre ho parlato con Mockevicius, che è stato qui due volte e con il quale mi sono allenato in Lituania, mi ha raccontato ottime cose sia dell’organizzazione del club che soprattutto dei tifosi, che so essere molto più calorosi dei nostri. E questo mi piace".

Un personaggio essenziale, di poche parole, ma molto concreto ed attento nello sceglierle per rispondere alle domande: "Posso ricoprire ambedue i ruoli di n.4 e 5, facendo cose diverse a seconda delle esigenze della squadra o del tipo di avversari che devo affrontare - dice -. Posso giocare spalle a canestro ma anche tirare da tre punti se serve. L’anno scorso a Vilnius non me lo chiedevano perché la squadra era molto strutturata e c’erano già abbastanza tiratori, ma la mano dall’arco ce l’ho. Sono un lungo più tecnico che atletico? Dipende da quale prospettiva guardi la pallacanestro, non disdegno di fare una schiacciata, ma non c’è bisogno di essere appariscenti per aiutare la squadra a vincere. E quando la tua squadra vince, allora tutti diventano più attenti e coinvolti a quello che succede durante la stagione".

Ha scelto il n.22 per la casacca da gioco "perché il 10, il mio preferito, qui è stato ritirato e il 22 è il mio secondo numero favorito da indossare". Nativo di Kedainiai, una città 50 km a nord di Kaunas, ha vestito anche la maglia dello Zalgiris, con cui ha assaggiato l’Eurolega, mentre con Vilnius ha disputato l’Eurocup: "Ci piaceva questa sua dimensione internazionale – conferma il ds Nicola Egidio -, ma soprattutto ci piacciono le sue caratteristiche, sono quelle che cercavamo. Ci darà quella dimensione interna che l’anno scorso ci è mancata e aumenterà il fosforo della squadra perché ha un quoziente cestistico importante e potrà darci un ventaglio più ampio, sia delle giocate che delle letture". A proposito di gioco interno, però, Miniotas a domanda risponde: "Se vorrei un big guy accanto a me? Non mi dispiacerebbe perché a me piace anche passare la palla e un bel cinque che sigilla le mie giocate ci farebbe molto comodo".

Un messaggio per la dirigenza che proprio in questi giorni sta completando la squadra: "L’idea primaria è quella di prendere un secondo straniero nel pacchetto esterni, ma le cose sul mercato possono cambiare repentinamente" spiega il ds Egidio. Mentre il direttore operativo Matteo Magi ricorda "la tradizione dei tanti lituani che hanno vestito la maglia biancorossa". Scegliamo quello più significativo e per certi versi anche simbolico: nel 2006/2007, con Minda Zukauskas in organico, la Vuelle vinse il campionato di A2 risalendo nella massima serie. Che sia di buon auspicio.

Elisabetta Ferri