Vuelle, Miniotas celebra il blitz di Bologna : "L’ha vinta la difesa, sempre in controllo"

"E’ stato veramente duro giocare in quest’arena, tutti me ne avevano parlato perché non ho mai giocato in Italia prima, perciò è stato emozionante sia giocarci che espugnarla. Mi avevano anche raccontato che Pesaro-Bologna è considerato un big-match per la storica rivalità che esiste tra i due club, perciò vincere in casa loro in trasferta è stato un bel colpo". Parole e musica del lituano Miniotas a fine gara nella sala stampa del PalaDozza. Imparano in fretta gli stranieri della Vuelle quelli che sono gli snodi cruciali della stagione per la tifoseria pesarese: così, in soli cinque giorni, i biancorossi hanno regalato al loro pubblico due caramelle dolcissime sbancando prima Roseto e poi il parquet della Fortitudo portandosi nel gruppo delle formazioni seconde in classifica.

Il lungo ritiene che la chiave della partita si sia sviluppata nella metà campo in cui Pesaro proteggeva il proprio canestro: "Penso che abbiamo messo in mostra una difesa veramente buona: li abbiamo controllati bene, anche perché il nostro staff conosceva alcuni dei loro giocatori e ha preparato con attenzione il piano-partita. Nella ripresa alcuni rimbalzi offensivi li hanno rimessi in partita, ma noi con la giusta intensità siamo riusciti a portarla a casa".

Una serata speciale per Regimantas, che ha incontrato sul parquet il suo connazionale Sorokas, col quale si è intrattenuto a parlare prima del match: "E’ stato bello affrontare Paulius, ci conosciamo bene e ci rispettiamo ma quando la partita comincia ognuno deve fare il suo lavoro e quando gli arbitri hanno alzato la palla a due eravamo solo degli avversari, come tutti gli altri" sottolinea. Intanto, domani è già tempo di tornare in campo, a Bergamo: "Non abbiamo molto tempo, né per celebrare questo successo né per preparare la prossima sfida – sottolinea Miniotas -, spero che andremo là a giocare con la stessa energia con la quale abbiamo disputato le ultime due partite: bisogna ricaricare le energie in poche ore, ma questo fa parte del nostro mestiere". Altra trasferta nella quale mancherà Kay Felder, che ieri ha svolto altri accertamenti, quindi giovedì lo staff dovrebbe fare il punto della situazione.

Ma non si spengono ancora gli echi del blitz messo a segno in casa della Fortitudo, un colpaccio che ha gasato i fans della Vuelle: sono stati tantissimi coloro che hanno atteso il pullman della squadra di ritorno da Bologna nel piazzale della Torraccia, con fumogeni e cori. E’ stata dura per gli ultras rinunciare alla trasferta, per una questione di principio, dopo la decisione delle autorità di concedere soltanto 50 biglietti al tifo organizzato, quando erano in 300 pronti a partire per Bologna: ‘tutti o nessuno’ si leggeva nel volantino della curva Marco Piccoli, rimasta compatta in città. Sugli spalti una cinquantina di pesaresi che hanno comunque festeggiato alla grande.

Elisabetta Ferri