Vuelle, nei play-in serve il fattore campo. Troppi rischi col doppio spareggio fuori casa

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Hai voglia a dire che non sono i risultati ad essere indicativi dello stato di forma di una squadra, ma nel caso della Vuelle, i punti conquistati nell’ultimo mese – due – raccontano che la squadra ha avuto un altro down dopo il lungo periodo positivo che, fra dicembre e febbraio, aveva ricreato un certo entusiasmo nell’ambiente. Ora questo sembra scemato, soprattutto perché si è tornati ad essere di nuovo troppo dipendenti da Ahmad e di solito non è un buon segno. Infatti nell’unica vittoria di questo periodo, il netto successo contro Forlì, Khalil ha segnato 19 punti prendendosi solo 13 tiri, mentre ci sono stati altri tre compagni in doppia cifra (King, Maretto e De Laurentiis) più altri due a quota 9 (Bucarelli e Imbrò), quindi una vera prestazione di squadra che ha sempre prodotto buoni frutti. L’altro motivo di frustrazione è che nel derby contro Rimini, partita attesa quasi quanto quella con Bologna, ci s’aspettava una prestazione di ben altro spessore.

Evidentemente, certe caratteristiche sono indigeste: fra le squadre di testa Rimini e Rieti sono state sin qui le bestie nere, che hanno inflitto due ko ai biancorossi. Meglio è andata, nei duelli di alto livello, con la Fortitudo, con cui Pesaro ha vinto entrambe le volte. E adesso, nelle ultime cinque giornate ci saranno altri due test contro formazioni importanti: Cantù, con la quale all’andata la truppa di Leka giocò una grande partita e Udine, dove tutto sommato Ahmad e compagni avevano tirato fuori una prova orgogliosa. Nelle prossime due giornate il calendario dà un po’ di respiro proponendo due sfide alla portata, con Livorno in casa (30 marzo) e Cremona in trasferta (6 aprile), a patto di ricordarsi che a fine stagione, quando le squadre si giocano il tutto per tutto per la salvezza, sono capaci di colpacci inaspettati. Poi si andrà a Cantù (il 13 aprile), quindi all’astronave arriverà Udine (19 aprile, vigilia di Pasqua) mentre la chiusura della regular-season è fissata a Verona (27 aprile).

Il rischio di ritrovarsi a giocare i play-in a questo punto è molto alto. E se è vero quello che afferma coach Spiro Leka, cioè che quest’anno grazie a questa novità anche la 13ª in teoria può essere promossa in serie A, bisogna ammettere che avere almeno il fattore campo dalla propria in una gara secca è cruciale, quindi evitare 12ª e 13ª posizione sarebbe importante. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, arrivare ottavi o noni dimezza i rischi perché chi si classifica in quelle posizioni giocherà un solo turno dei play-in, a casa propria, aspettando l’avversaria che uscirà dal confronto fra decima e tredicesima (l’ottava) o fra undicesima e dodicesima (la nona). Se il campionato finisse oggi, Pesaro dovrebbe andare a giocarsi il passaggio del primo turno a casa di Brindisi. E ad essere sinceri non la vedremmo tanto bene…

Elisabetta Ferri