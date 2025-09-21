Vuelle, occhi su amichevole e Felder. Leka: "Ha le stimmate del leader"

Oggi alle 18, al PalaPanzini di Senigallia, mentre le altre giocano la prima giornata del campionato A2, la Vuelle disputerà l’ultimo test amichevole aspettando il debutto del 30 settembre. L’avversario odierno, il San Giobbe Chiusi, compagine che milita in serie B nazionale, non è ovviamente l’aspetto più importante del match; tutti gli occhi sono invece puntati su Kay Felder, il play americano che per la prima volta indosserà la canotta biancorossa, presumibilmente davanti a tanti tifosi che arriveranno da Pesaro (biglietti ancora in vendita a 5 euro su Vivaticket) per scoprire chi è il comandante che ha preso in mano il timone della nave. Chi lo ha studiato con più attenzione di tutti è naturalmente il suo coach, Spiro Leka, che traccia un profilo del regista.

"In questa prima settimana di allenamenti Kay ha già fatto vedere le sue qualità: crea vantaggi per i compagni, fa le letture giuste delle difese, ha un timing perfetto per il passaggio e soprattutto lo fa ad una velocità non normale – dice Leka -. Impara tutto con estrema facilità e mostra grande interesse, fa un sacco di domande, non solo su quello che deve fare lui ma anche sulle scelte che spettano ai compagni per avere un quadro il più chiaro possibile. Dal punto di vista caratteriale si vede che ha le stimmate del leader, si è già integrato coi compagni e il suo arrivo ha aumentato la fiducia degli altri. Si è posto in mezzo al gruppo come uno di loro e non certo come quello che ha giocato con LeBron".

E pensare che quando era arrivato in città la prima volta, il fronte del dubbio era ancora alto: "I dubbi riguardavano solo il discorso fisico, capire cioè perché l’anno scorso aveva giocato così poco e se i problemi erano superati. Una volta appurato questo – spiega il coach della Vuelle -, non ci sono altre preclusioni su un talento del genere. In questi primi giorni, comunque, siamo stati attenti perché non spingesse troppo, ha cominciato con allenamenti di 40 minuti, poi saliti gradualmente, inframezzati da riposi. Deve riprendere il ritmo senza forzare". Se in attacco le sue qualità sono evidenti, ci si chiede quale sia la sua tenuta difensiva: "E’ solido: nonostante la sua piccola statura, non lo porti facilmente in post basso" dice.

E aggiunge: "In questa squadra, comunque, la cosa più importante sarà capire quando i suoi compagni sono in ritmo e quando invece potrà risolverla in proprio, magari anche forzando qualche situazione. Ma la prima cosa che gli spetta è quella di aumentare le capacità dei compagni: creare più spazi per i tiratori, regalare qualche caramella ai lunghi". Per Stefano Trucchetti, 19 anni e stesso ruolo, sarà una scuola visiva preziosa: "Ho detto a ‘Trucco’ che deve cercare di rubare con lo sguardo il più possibile i suoi movimenti. E spero che Felder possa aiutare anche Fainke a crescere, spingendolo e anche correggendolo: quando le parole arrivano da un compagno così importante hanno un effetto diverso".

Elisabetta Ferri