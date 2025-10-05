Vuelle, occhio all’esordiente Ruvo. Biancorossi a caccia di una sterzata

Si torna subito in campo alla Vitrifrigo Arena contro Ruvo di Puglia e forse è un bene, perché i ragazzi di Leka vorranno sicuramente dimostrare subito al proprio pubblico che non sono la squadra spenta e sbiadita presentatasi sul parquet martedì scorso contro Livorno. Ma attenzione, perché la matricola Ruvo, che a differenza della Vuelle ha un main sponsor (Crifo Wines, azienda di vini), nonostante sia ancora a secco di vittorie nelle prime due giornate, è tutt’altro che una pessima squadra.

Al timone c’è il confermatissimo coach che li ha guidati l’anno scorso alla vittoria del campionato di serie B, che i più stagionati tifosi ricorderanno sicuramente giocatore importante negli anni 90-00 nelle squadre di Reggio Calabria, Teramo, Napoli, Scafati e Ferrara. Il suo vice, Mirco Francese, presenta così la gara: "Domenica ci attende una sfida difficile contro una Pesaro desiderosa di riscatto, dopo la sconfitta con Livorno. È una squadra molto competitiva, con due stranieri di valore e italiani di esperienza come Bucarelli, Tambone e De Laurentiis, oltre a giovani interessanti in panchina. Noi vogliamo dare continuità alla buona prova di Forlì, dove si sono visti miglioramenti rispetto all’esordio con Brindisi. Abbiamo ancora ampi margini di crescita, ma il lavoro settimanale sta dando i suoi frutti. L’obiettivo è giocare 40 minuti di intensità e qualità, per capire a che punto siamo del nostro percorso".

Altra conferma è il "centrone" Jacopo Borra (215cm per 115Kg) che a dispetto dei 35 anni sta sfornando prestazioni super (14.5 punti e 8 rimbalzi di media). Le sue dichiarazioni pre-gara sono un monito deciso: "Andiamo a giocare in uno dei palazzetti più caldi della A2, contro una squadra che ha fatto la storia della nostra pallacanestro. Dopo la sconfitta all’esordio li troveremo sicuramente agguerriti, perciò dovremo farci trovare pronti. Sono fiducioso di vedere altri segnali positivi, fare risultato a Pesaro sarebbe davvero un tassello importante per la nostra stagione". Il suo backup è il giovane e muscolare Ulaneo, accostato alla Vuelle questa estate. Miniotas e De Laurentiis sono avvisati.

Il "bomber" è la guizzante guardia bianca statunitense Aanen Moody, dall’ottimo tiro da 3 (sempre intorno al 40% in carriera, viaggia in A2 a 17 punti di media). In ala piccola Troviamo Pierre Brooks II, prodotto di un ottimo college come Butler University. Un concentrato di esplosività che si candida a giocatore sorpresa del campionato (14.5 punti per lui). Come "4" si alternano due giocatori dell’ex Jugoslavia: Jerkovic, serbo di formazione italiana, confermato dalla scorsa stagione e Nikolic, ex Avellino, connazionale di Jerkovic, ma sempre di formazione nostrana. Il play è l’esperto Laquintana, con tanta militanza in serie A, l’anno scorso a Brindisi. Palla a due ore 18, arbitrano Radaelli, Cappello e Capurro.

Matteo Fattori