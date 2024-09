Vuelle Oggi allenamento al Palamegabox

La Vuelle è rientrata in città. Ieri, dopo il pranzo, si è concluso il ritiro di Carpegna: nell’ultima seduta mattutina, prima di tornare a valle, i giocatori sono stati suddivisi in due gruppi per lavorare su pesi e tiro. ll vice biancorosso Giacomo Baioni traccia un bilancio complessivo delle otto giornate trascorse insieme nella piacevole località montana. "È andato tutto molto bene - dice ’Baio’ -. La squadra è molto disponibile nel seguire le direttive di coach Sacripanti e si trova molto bene in tutte le sue componenti. Il prof. Roberto Venerandi ha potuto lavorare in maniera intensa". E si continua a lavorare senza soste: oggi alle 16 si terrà l’allenamento, a porte aperte, al PalaMegabox in vista delle prime amichevoli: "Sono scrimmage dai quali trarremo le prime indicazioni, su una base di lavoro minima dal momento che questa prima settimana è stata dedicata più all’aspetto fisico - spiega ancora Baioni -. Nelle prossime sessioni di allenamento miglioreremo e incrementeremo la fluidità in attacco, oltre ad analizzare i primi aspetti difensivi e coinvolgere maggiormente i giocatori in base alle loro caratteristiche".

Concetti che lo staff avrà modo di verificare domani nella prima amichevole di Sant’Angelo in Vado contro la formazione di Fidenza. Si passerà dunque da un posto dell’entroterra ad un altro dove la pallacanestro ha una grande tradizione. Nel lasciare Carpegna la Vuelle "ringrazia l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirco Ruggeri e dal vicesindaco Luca Pasquini, oltre a tutti gli abitanti del paese del Montefeltro per l’ottima e consueta disponibilità e accoglienza nei confronti della squadra, staff e collaboratori del club". Si è stabilito un feeling profondo fra ospitati ed ospitanti ed anche l’amministrazione comunale saluta la Vuelle al termine di una proficua settimana di lavoro vissuto in totale serenità: "Siamo molto contenti di aver ospitato la squadra nel nostro paese anche ques’estate - dice il vice sindaco Luca Pasquini -. La presenza di una squadra di serie A nel nostro territorio ha un risvolto sportivo ed anche turistico molto importante per noi dal momento che porta il nome di Carpegna sulle maglie, rappresentando un’azienda preziosa per la nostra zona. Facciamo quindi un grande in bocca al lupo alla Vuelle per una stagione ricca di soddisfazioni e ringraziamo i nostri collaboratori Filippo Ercolani e Rossana Mariotti che hanno lavorato perché tutto andasse liscio".

Ora comincia una seconda fase fatta di allenamenti inframezzati da scrimmage e tornei ufficiali, il primo dei quali è in programma il 6 e 7 settembre a Lignano Sabbiadoro. Per i tifosi il più raggiungibile è il quadrangolare che si disputerà a San Sepolcro il 14 e 15 settembre con Scafati, Avellino e Nardò, squadra che sarà poi la prima avversaria di campionato.

Elisabetta Ferri