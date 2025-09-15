Vuelle, oggi arriva Kay Felder. Leka ha due settimane per inserirlo

Oggi a mezzogiorno Kay Felder sbarca all’aeroporto di Linate e può cominciare la vera stagione della Vuelle che, con l’arrivo del play americano, è finalmente al completo. Un inserimento cruciale, il suo, nel disegno di squadra proprio per il ruolo che ricopre il secondo straniero scelto dalla società; le trame di gioco passeranno per le sue mani, per cui coach Leka e il suo staff avranno due settimane di tempo per incastrare nel puzzle l’ultima tesserina e aggiustare i giochi preparati finora alle caratteristiche di Felder, uno che promette di regalare anche divertimento ai tifosi biancorossi. Sono passati dieci anni da quando al college, facendosi beffe dei suoi 175 centimetri, volava a inchiodare schiacciate spettacolari: forse non avrà più quelle gambe, ma di sicuro ha ancora le stesse mani e lo stesso talento che ne faranno presto il leader del gruppo. La dirigenza sta cercando un’avversaria per imbastire un’ultima amichevole prima che parta la stagione, che per la Vuelle sarà ritardata di una decina di giorni rispetto a tutte le altre. Intanto, domenica prossima non si gioca: Bergamo ha chiesto il rinvio, ma non ha ancora comunicato la nuova data. Nemmeno la gara casalinga contro Livorno si potrà disputare nella data programmata dalla Lnp, perché le elezioni regionali del 28 settembre hanno convogliato tutte le forze dell’ordine: pertanto il debutto alla Vitrifrigo Arena contro i labronici è fissato per martedì 30 settembre alle 20,30.

Kay Felder avrà così a disposizione quindici giorni preziosi per capire in che realtà è atterrato, anche se a Pesaro c’è già stato, ma in quei 3-4 giorni serviti a firmare il contratto ha visto più che altro studi medici e la palestra nord dell’astronave dove ha svolto qualche allenamento individuale. Adesso invece è pronto a tuffarsi dentro l’universo pesarese a tutto tondo. Questo periodo è fondamentale anche per cercare di recuperare De Laurentiis che dopo lo scrimmage di Rimini - dove aveva giocato 15 minuti - sembrava sulla via del rientro, invece poi la situazione si è di nuovo complicata. Spiro Leka ha bisogno di arruolarlo quanto prima nella sua truppa perché si tratta di un giocatore chiave per il pacchetto lunghi, altrimenti si rischia di pagare l’inesperienza di Fainke, che a vent’anni, alla sua prima stagione in A2, avrà bisogno di un po’ tempo prima di riuscire ad essere efficace con una certa continuità.

Elisabetta Ferri