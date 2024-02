Vuelle, oggi sbarca Foreman. Domani il primo allenamento

Sbarca oggi alle 14 all’aeroporto di Bologna il rinforzo della Carpegna Prosciutto dopo il volo che da New York lo ha portato in Europa trasvolando durante la notte. Per essere puntuale rispetto ai patti stabiliti con la Vuelle, Justin Wright Foreman ha chiesto e ottenuto di poter saltare la seconda partita di qualificazione all’AmeriCup (il corrispondente dei nostri Europei) con la maglia della sua Nazionale perché, dovendo ripartire da Cuba, c’era il rischio che non riuscisse a salire sull’aereo che doveva portarlo in Italia. Lo staff del team Usa è stato comprensivo, nonostante la seconda gara contro i cubani gli sia costata una storica sconfitta, mantenendo però la differenza canestri a favore (all’andata gli Stati Uniti avevano vinto di 21, stavolta hanno perso di 14).

Oggi Foreman sosterrà le visite mediche di rito e domani sarà pronto per il primo allenamento agli ordini di Meo Sacchetti insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. Ieri, intanto, la truppa ha già ripreso ad allenarsi con una seduta atletica insieme al preparatore Roberto Venerandi. Dopo di che toccherà al coach cercare di preparare al meglio la difficilissima partita contro la capolista Brescia, ancora scottata dall’eliminazione ai quarti di finale delle recenti Final Eight per mano di Napoli. Il fatto di essere stata buttata fuori dalla squadra che poi ha conquistato la Coppa Italia attenua solamente un pochino la delusione dei bresciani, che erano i detentori del trofeo e di sicuro coach Magro avrà stimolato i suoi ad una ripartenza forte dopo questo passo falso che non è stato preso bene dall’ambiente. Il patròn Mauro Ferrari ha scritto una lettera aperta ai tifosi dopo le critiche ricevute dove, fra le altre cose, si legge: "Ultimi 6 mesi, record di vittorie, 16 su 20, e testa della classifica da alcune settimane. Una partita di blackout psico-fisico non può cancellare tutto e gettare alle ortiche ore ed ore di assiduo lavoro da parte di Alessandro Magro e dei suoi collaboratori. Non possono cancellare i sacrifici della società, gli impegni dei nostri sponsor e mettere in dubbio la qualità dei nostri atleti. Ricordiamoci che la pazienza è alla base di tutti i risultati della vita delle persone: è difficile accettarlo, con lo stile attuale di vita si pretende subito il massimo e tutto ma per far bene e per far meglio ci vuole tempo". Tanto per capire con quale determinazione si presenterà a Pesaro domenica la Germani e quanta forza sarà necessaria alla Vuelle per potersi opporre a una tale corazzata.

Elisabetta Ferri