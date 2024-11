Vuelle "Ora dobbiamo uscire a testa alta"

Un altro scontro di bassa classifica si profila all’orizzonte, ma se ci avessero detto che alla 12ª giornata la Sella Cento sarebbe venuta a Pesaro con due punti in più della Vuelle avremmo faticato a crederci. Invece la formazione capitanata dal mitico Carlos Delfino ha rimesso in sesto la sua classifica con tre vittorie nelle ultime quattro partite e si badi bene che l’unico ko è arrivato a Rimini allo scadere. Quindi si tratta di un gruppo che arriva sulle ali dell’entusiasmo, reduce dall’ultima vittoria su Cremona. Per la Vuelle, che arriva invece dal disastroso match di Livorno, sarà un’altra domenica di passione, col pubblico pesarese sull’orlo della crisi di nervi.

Il giorno dopo il naufragio nel Tirreno la squadra è stata strigliata dal presidente Valli: coach Leka che tipo di reazione s’aspetta?

"Stiamo parlando di professionisti quindi non posso e non voglio pensare che una strigliata del presidente possa avere effetti negativi sui giocatori - risponde il tecnico albanese -. Tutti siamo impegnati a far sì che il livello delle performance della squadra salga e Valli ha fatto la sua parte".

Pare che la Vuelle sia riuscita a giocarsela un po’ meglio con squadre più forti come Verona, Udine, Rimini piuttosto che con formazioni meno rinomate, ma più aggressive: può essere una lettura corretta?

"Le squadra da battaglia cercano di sporcare di più il gioco a livello di contatti fisici e pressione sulla palla su tre quarti del campo per cercare di toglierti le linee di passaggio che consentono di iniziare i giochi facilmente, quindi sì. Con le altre si gioca più a metà campo, a livello tattico, cercando di punire gli aiuti e le scelte difensive. Ma noi dobbiamo essere bravi a cambiare pelle e adeguarci. Contro Cento prima di tutto va pareggiata l’intensità con cui si presenteranno sul nostro campo, poi puoi far valere la parte tecnica se pensi di essere superiore. Ma onestamente non vedo questo dislivello lampante".

Che squadra è Cento?

"Prima di tutto è consapevole del suo ruolo in questa lega: sono partiti dichiaratamente per salvarsi e la loro posizione attuale è in linea con gli obiettivi. Il gruppo di italiani è compatto, gli americani sono funzionali e hanno un leader come Delfino che rasserena tutti, per cui sono pericolosi. Dovremo stare concentrati e uniti a nostra volta, senza innervosirci cercando di non subire un clima che noi per primi abbiamo contribuito a creare. Stavolta bisogna uscire a testa alta".

Elisabetta Ferri