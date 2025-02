Vuelle, ora quattro trasferte: "Ci serve più stabilità"

Nove mvp per Spiro Leka contro Cividale. Tutti sullo stesso piano per il coach, com’è giusto che sia, quando una vittoria è conquistata grazie all’abnegazione totale di ogni componente della squadra. Ognuno ha fatto la sua parte e anche Rino De Laurentiis, dopo un primo tempo in cui la palla gli sfuggiva come una saponetta sui suggerimenti dei compagni, ha trovato il modo di riscattarsi: 4/6 al tiro su azione, percorso netto dalla lunetta (4/4) in un momento in cui quei liberi pesavano parecchio, 7 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate. Il tutto concentrato in 20 minuti di grande qualità per il pivot abruzzese.

"Inizialmente eravamo un po’ nervosi – ammette Rino – ma poi col passare dei minuti abbiamo stretto le marcature e questo ci ha permesso di fare il break risolutivo e giocare più tranquilli il finale di gara. Nel complesso direi che abbiamo fatto un’ottima partita".

Avere un lungo che si appresta ad andare in lunetta senza timori è un bel vantaggio per una squadra: qual è la tua routine?

"I tiri liberi sono una parentesi dalla partita, uno può essere un grandissimo tiratore ma avere comunque qualche disagio in lunetta perché c’è solo tanta meccanica, la conclusione si effettua sempre dalla stessa distanza, per cui il fattore più importante è la testa. Se uno è tranquillo quando va a batterli ha molte più possibilità di realizzarli. Poi può anche capitare che una serata sei più stanco o nervoso, ma con Cividale sono andato a tirare i liberi sempre fiducioso".

Nelle ultime settimane la palla arriva molto più spesso sotto canestro e tu ti sei fatto sempre trovare pronto sugli scarichi dei tuoi compagni, è cambiato qualcosa nelle vostre scelte?

"Penso che sia un processo. Nel mese di dicembre e gennaio abbiamo incontrato squadre con difese meno aggressive sulla palla che hanno permesso ai nostri tiratori come Ahmad, Imbrò, Maretto e Bucarelli di fare prestazioni importanti. Ora che gli avversari hanno messo a fuoco il nostro grosso potenziale sugli esterni, molti hanno cambiato strategia difensiva contro di noi - spiega il pivot della Carpegna Prosciutto -, adesso sono tutti più aggressivi sul pick and roll e si è aperto più spazio per noi lunghi. Perciò la cosa più importante è saper leggere la partita e di conseguenza scegliere cos’è più conveniente di volta in volta, chi ha più vantaggi. Stare pronti è obbligatorio, sempre, da parte di tutti".

Adesso comincia il tour de force in trasferta, sarà lo snodo cruciale?

"Sicuramente, perché quello che ci mancato finora è stata proprio una maggior sicurezza e stabilità fuori casa. Le prossime quattro giornate saranno tutte fuori Pesaro e per finire la stagione bisogna fare un passo in avanti; ne abbiamo fatti tanti negli ultimi tre mesi, ma sono certo che possiamo compierne ancora, perché non abbiamo ancora espresso tutte le potenzialità che abbiamo".

Elisabetta Ferri