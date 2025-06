Vuelle, ora tocca agli Usa. Egidio a caccia di colpacci

"Se la mancanza di un main sponsor ci sta creando problemi sul mercato? A parte che la società ci sta lavorando, ma noi abbiamo molte idee e quella non è una condizione che impedisce altri ragionamenti". Così il diesse Nicola Egidio ‘dribla’ una delle domande più spinose arrivate durante la conferenza stampa di lunedì. La presentazione di Matteo Tambone ha dato l’occasione di allargare il discorso e alcuni punti sono stati chiariti, ad esempio che per Parrillo l’avventura biancorossa sembra ormai al capolinea: "Verrà valutato fisicamente i prossimi giorni: ci spiace lasciarlo, è un ragazzo d’oro, ma il suo contratto è in scadenza il 30 giugno" dice il presidente Valli, lasciando capire che il club non se la sente di rischiare su un giocatore fermo da Natale. Al momento, poi, con gli arrivi di Tambone e Bertini, e posto che uno degli stranieri sarà un play-guardia, il pacchetto dei ‘piccoli’ è al completo; se però Imbrò dovesse transare il suo biennale, si libererebbe un posto per un sesto esterno. Sulla questione americani, Egidio ha aggiunto poi ancora un particolare: "L’anno scorso ci è piaciuta l’idea di avere due profili che non avevano mai calcato i parquet italiani, abbiamo avuto un po’ di originalità che è stata anche premiata, soprattutto con la scelta di Ahmad – sottolinea il dirigente biancorosso -. Comunque spesso le decisioni vengono dettate dal mercato stesso, per cui un criterio fisso non c’è, non verrà scartato alcun tipo di opzione per formare la nuova accoppiata per la nuova stagione. Le tempistiche per l’ingaggio degli stranieri? Su di loro non abbiamo fretta, anche perché abbiamo delle situazioni contrattuali in essere che potrebbero cambiare alcune dinamiche". Egidio, come tutti d’altronde, è apparso entusiasta dell’arrivo di Tambone: "Questa operazione non è un mero cavallo di ritorno, coniuga il valore dell’uomo con il suo valore tecnico. Sin dal primo contatto, abbiamo subito avuto una comunione d’intenti: per noi può essere un uomo-franchigia, che ci darà durezza, versatilità e duttilità. Il pacchetto esterni col suo arrivo ha sicuramente fatto up-grade rispetto a un anno fa".

Intanto, con la promozione di Mestre, che domenica scorsa ha vinto ai supplementari lo spareggio contro Montecatini, è completa la mappa della prossima serie A2. Le nuove squadre che compongono l’elenco delle 20 partecipanti sono le due retrocesse, Scafati e Pistoia, e le tre neo-promosse dalla serie B, Roseto, Ruvo di Puglia e Mestre.

Elisabetta Ferri