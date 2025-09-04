Vuelle, pazza idea: Felder si mette alla prova

La Vuelle ha in mano un asso di quelli che contano: se riuscirà ad estrarlo dalla manica per giocarlo sul tavolo del campionato, allora molti pareri potrebbero cambiare in merito alle possibilità di questa squadra. Kay Felder è atterrato ieri in Italia, direzione Pesaro, per incontrarsi con i vertici del club: "per alcuni giorni di conoscenza reciproca" fanno sapere da via Bertozzini. La società non vuole utilizzare il termine "in prova" per un 30enne che ha fatto la storia del suo college, che è stato scelto dall’Nba ed ha giocato 42 partite al fianco di LeBron James, finendo fuori dal circuito dei ’pro’ americani per altre questioni che potete leggere qui sotto, rifugiandosi in Cina ad esprimere il suo strepitoso talento, contenuto in soli 175 centimetri.

Il domino per chiudere il roster, con una tessera dietro l’altra in rapida sequenza, è partito con il ritorno a casa di Fainke, il pivot di origini maliane, che ha ritrovato un ambiente che già conosceva bene ed è stato subito aggregato al gruppo. E’ apparso chiaro e definitivo, a quel punto, l’orientamento dello staff biancorosso, all-in sull’esterno americano. Poche ore dopo ecco il comunicato ufficiale della risoluzione del contratto con Matteo Imbrò, diretto alla Fortitudo: un’uscita che comunque non è stata indolore, ma non è certo paragonabile al costo che avrebbe comportato pagarlo per tutta la stagione.

Dopo di che, coi soldi risparmiati come formichine per tutta l’estate (sommando le cessioni di Lombardi, Zanotti, Imbrò e l’ingaggio al loro posto di giovani prospetti), il ds Egidio ha potuto lanciare l’amo verso il potenziale colpaccio della sua seconda stagione in biancorosso dopo quello di Khalil Ahmad. E’ ovvio che dietro l’espressione "conoscenza reciproca" la Vuelle vorrà vederci chiaro e capire perché la scorsa stagione Felder abbia giocato soltanto 9 partite in tutto, di cui 2 in Cina e 7 in Portorico. E magari cercare di conoscere anche un po’ il personaggio perché quel brutto episodio - che gli ha rovinato la carriera - è accaduto ormai sette anni fa e magari nel frattempo il ragazzo ha messo la testa a posto. La sua disponibilità nel prendere un aereo e venire fino a qua per strappare un contratto nell’A2 italiana la dice lunga sul suo desiderio di risentire in circolo l’adrenalina che in un campionato come quello cinese di sicuro gli manca. Si possono fare un pacco di soldi, questo sì, ma visto il tipo (il carattere traspare dai suoi video) vivere di nuovo una vera sfida sul campo crediamo che lo stuzzichi: e in una piazza passionale come Pesaro potrebbe davvero scoccare la scintilla giusta. Tutte ’chicche’ che nei primi giorni di campagna abbonamenti hanno prodotto quello che Dalla Salda voleva: suscitare l’interesse, ridestare la curiosità, far tornare alla gente la voglia di parlare di pallacanestro. Se sarà Kay Felder o no a riaccendere i sogni lo sapremo presto.

Elisabetta Ferri