Vuelle, per l’orgoglio e la classifica. Stasera la grande sfida con Bologna

Stasera, palla a due alle 19, quella che è la sfida più sentita per la fiera rivalità che da sempre divide Pesaro e Bologna, diventa anche una gara vitale per la salvezza. La Vuelle ci arriva dopo una sconfitta brutale che ha disorientato la tifoseria. Ora non si sa bene cos’aspettarsi da questa squadra, ma a volte una serata felice al tiro, condita dalla giusta determinazione, può produrre un miracolo. Sarà il primo ritorno di Banchi a Pesaro e l’accoglienza per l’ex coach sarà uno dei momenti emozionanti della serata. Alla Virtus non è andata bene venerdì sera contro il Real per cui la Segafredo non può sbagliare la prossima partita di Eurolega in calendario martedì a Kaunas contro lo Zalgiris che, se vinta, potrebbe mantenere le V nere in corsa per un posto nei playoff, garantiti per le prime sei, evitando la lotteria dei play-in. Oggi Banchi preseverà ancora Daniel Hackett, fermo per una contusione al ginocchio che l’ha già costretto a saltare il big-match coi madrileni. Sul resto del turn-over non filtrano informazioni certe, anche se qualche ipotesi porta verso un turno di riposo per Belinelli.

I tifosi biancorossi, intanto, sono in rivolta. Dopo la notizia che la Questura ha deciso di bocciare definitivamente l’apertura della seconda gradinata, la curva ha diramato un comunicato nel quale si legge "o tutti o nessuno: allo stadio per gli ospiti aumentate i settori e a noi al palas ci lasciate fuori, vergogna!" e invitano "coloro che intendono assistere alla partita di presentarsi ai cancelli del palas anche senza biglietto, entreremo solo quando tutti avranno accesso, con le buone o con le cattive". Una situazione esplosiva, oltre che pure la Vuelle ci rimette visto che perde un potenziale incasso di 10.000 euro (il biglietto per il 3° anello veniva venduto a 5 euro+2,20 di prevendita).

Sono giorni abbastanza pieni, questi. Ieri mattina si è riunito il Consorzio per cominciare a parlare degli scenari futuri dopo le dimissioni di Ario Costa che diventeranno effettive a fine stagione. Il presidente Franco Arceci fa il punto sugli argomenti trattati: "Con la riunione di ieri mattina si è iniziato ad impostare un’evoluzione societaria e organizzativa che a conclusione del percorso prevederà un nuovo presidente, un Cda rinnovato e un Direttivo del consorzio. Sono stato incaricato di impostare e seguire questo iter che dovrà concludersi il prima possibile e comunque essere pronto per gestire la nuova stagione sportiva. Sulle varie proposte ci siamo confrontati con grande senso di responsabilità con tutti i consorziati e c’è stato il massimo di convergenza". A fine riunione i consorziati hanno incontrato la squadra e lo staff alla Vitrifrigo Arena a conclusione dell’allenamento "con l’obiettivo – dice Arceci - di far sentire ai giocatori l’importanza della partita di oggi, la vicinanza della società, il supporto del Consorzio". Poi un buffet con i giocatori insieme ai Consorziati. Un piccolo gesto che si spera contribuisca a creare un’atmosfera positiva attorno ad una partita che già di per sé è un evento per la Pesaro cestistica. Elisabetta Ferri