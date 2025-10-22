L'autobus dei sogni
L'autobus dei sogni
22 ott 2025
ELISABETTA FERRI
Cronaca
  4. Vuelle, per Miniotas numeri da dominatore

Vuelle, per Miniotas numeri da dominatore

Il lituano è primo nei punti (18) e nei rimbalzi (5.8). Di Bertini la mano migliore dall’arco mentre Bucarelli smazza 6 assist di media

Regimantas Miniotas, oggi la barba più amata dai tifosi biancorossi

Regimantas Miniotas, oggi la barba più amata dai tifosi biancorossi

La Vuelle sta spazzando via tutti i clichè che si erano accumulati sulla squadra durante la pre-season. E cioè che questa formazione non avesse troppi punti nelle mani e nessuna alternativa sotto i tabelloni. Dopo sei giornate, a seguito di un filotto di cinque vittorie consecutive, Pesaro si segnala come l’attacco più prolifico della serie A2 con 84.8 punti di media a partita, frutto di un 65% nel tiro da due e di un 36% nel tiro da tre. Migliorabile, viste le buone mani, il 76% ai liberi. Un gruppo che ama condividere la palla, seconda negli assist con 20.2 di media nonostante abbia il suo play titolare fuori da quattro partite: merito di un Bucarelli superlativo che ne sta smazzando 6 di media, posizionato sotto il podio alle spalle di specialisti come Justin Robinson, Cinciarini e Fantinelli. Anche Tambone gli dà una bella mano con 4.2 distribuiti ad ogni serata.

Mentre la clamorosa esplosione di Miniotas nelle ultime due partite l’ha proiettato in testa a molte delle statistiche dei biancorossi: Regimantas - un nome che è tutto un programma per il regno che potrebbe instaurare in questa lega - è primo nei punti segnati fra i biancorossi con 18 di media e primo anche nei rimbalzi, con 5.8 per gara. Ma soprattutto sta tirando con grande precisione: viaggia col 70,6% da due, secondo al solo Jalen Cannon, ormai di casa in Italia. Il lituano, che gioca 27.3’ di media, si fa vedere anche negli assist (2 per gara) e nei falli subìti (2.8 di media), che converte dalla lunetta col 70,6% (il migliore dei suoi). Naturalmente tutte queste statistiche lo lanciano come il migliore in valutazione di tutta la squadra, 13° in serie A2. Se molti dei palloni adesso passano per le sue mani, è piacevole scoprire che i migliori tiratori da tre della squadra sono tutti ‘millennials’: la mano più educata è quella di Bertini, che tira dall’arco col 45,8%, seguito da Trucchetti (44%) e Virginio (40,9%). In particolare, Bertini si segnala come giocatore totale: primo nei recuperi (1.8 di media), secondo nelle stoppate dietro De Laurentiis, terzo nei rimbalzi alle spalle di Miniotas e Bucarelli. Mentre Trucchetti, oltre al buon tiro, dimostra anche visione di gioco con 2 assist di media nei 15’ che coach Leka gli concede.

Dove la squadra pesarese può fare un passo avanti è la difesa, che dopo sei giornate subìsce 78.3 di media, mentre ad esempio Brindisi, che condivide la vetta con Pesaro e Verona, ha miglior difesa del campionato e concede agli avversari solo 66 punti di media. Domenica Bucarelli e compagni sono attesi dalla trasferta di Rimini, squadra che l’anno scorso disputò un gran campionato e che in questa stagione è partita un po’ più in sordina ma ha le medesime potenzialità per stare al vertice. I romagnoli segnano un po’ meno della Vuelle (82.7 punti di media) e subiscono un po’ di più in difesa (80.5), tirano col 56% da due, il 34% da tre e il 79% dalla lunetta. La Vuelle è superiore in tutte le voci, anche a rimbalzo, negli assist e nel saldo perse-recuperi ma poi questa superiorità numerica bisognerà farla valere sul parquet. Con o senza Felder, visto che non sono ancora arrivati aggiornamenti ufficiali sul suo rientro.

