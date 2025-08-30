Vuelle, PEr te ci SARO’ sempre. Lo slogan conquista i tifosi

La locandina è piaciuta ai tifosi: un pugno che stringe una sciarpa biancorossa accompagnata da uno slogan contenente il nome della città "PEr te ci SARO’ sempre". E anche i prezzi degli abbonamenti della nuova campagna - illustrati ieri nella sede di Alpitour World - hanno riscosso un discreto gradimento: i temuti aumenti non ci sono stati, anzi. Sono stati ritoccati verso l’alto i ridotti, ma la fascia d’età è stata allungata fino a 25 anni anzichè ai classici 18, ed è stato reintrodotto l’over 70 che va incontro alla fascia dei pensionati. Premiata la fedeltà: i vecchi abbonati, che hanno la prelazione fino al 12 settembre, pagheranno meno dei nuovi; ad esempio la curva K2 costa 120 euro per i vecchi abbonati e 150 per i nuovi. Il confronto con i biglietti, è come sempre super conveniente: un biglietto in K2 costerà 15 euro, mentre chi rinnova l’abbonamento pagherà nello stesso settore 6,30 euro a partita. Un vantaggio che dai posti popolari si propaga sino alle poltroncine a bordocampo dove il biglietto al botteghino costa 100 euro, mentre abbonandosi si spenderanno 78,90 a partita.

La campagna si apre il 2 settembre in una nuova location: l’Hotel Clipper, all’angolo fra viale Trento e viale Marconi, che regalerà ad ogni abbonato un vaucher sconto da utilizzare per un apericena presso Salsedine, il nuovo locale interno all’hotel. Da lunedì 15 sarà possibile acquistare i posti non confermati in prelazione. Tutte le promozioni restano valide: Family, Porta un amico, Business; inoltre gli abbonati avranno l’ingresso omaggio alle partite casalinghe del Bramante Basket che disputa la serie B Interregionale. La prelazione, che durerà sino al 12, sarà valida anche per la Fanzone riservata agli Under 14.

"Un momento sempre molto importante per ogni società, ancor di più per un club come il nostro - sottolinea l’ad Alessandro Dalla Salda - che vive di pochissime fonti di ricavo, una delle quali è data dal ticketing. Oggi ci giochiamo, perciò, una buona fetta: Pesaro ha sempre risposto e spero che lo faccia anche quest’anno. La squadra non è al completo? Abbiamo spiegato il motivo nella scorsa conferenza stampa: speriamo di riuscire ad agganciare un giocatore americano di livello, che a luglio-agosto in A2 non sarebbe mai venuto. La fedeltà e l’intelligenza di una tifoseria storica e appassionata come questa si vede anche in queste situazioni. Pesaro è stata la Sampdoria del basket e negli anni in cui vinceva i suoi trofei schierava i migliori italiani del campionato e stranieri top; ma anche oggi che è tornata ad essere una provinciale, con le sue difficoltà, non è certo una vergogna. Siamo all’inizio di un nuovo percorso e in tre anni vogliamo risalire: chi ci crede stia con noi e chi non ci crede è giusto che non si abboni".

La palla passa poi all’assistente dell’ad, Michela Di Marco: "Abbiamo studiato una campagna diversa, seguendo una strategia precisa. Che è questa: su 19 partite casalinghe i vecchi abbonati ne ’risparmieranno’ 11 mentre i nuovi ne risparmieranno 9, chiunque può farsi il conto con la calcolatrice e verificare. In qualche settore ci sarà un aumento, in altri invece si pagherà meno". Ad esempio è stata eliminata la tribuna a spicchi allargando la laterale che costerà 240 euro, mentre la centralissima è stata ampliata a più settori al prezzo di 320 euro. Ci sarà un bel taglio sugli omaggi, che l’anno scorso erano circa 600: "Basta con abbonamenti omaggio inutilizzati o girati agli amici". Una cattiva abitudine che il nuovo corso vuole interrompere.

Elisabetta Ferri