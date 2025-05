Vuelle Pesaro: alla ricerca di un nuovo main sponsor dopo l'addio di Teamsystem

Perdere il main sponsor non è mai una notizia da prendere a cuor leggero, ma si può sopravvivere. La Vuelle lo ha già fatto per quattro stagioni nell’ultima dozzina: inizialmente nel 2013/14 e poi, per tre annate di fila, dal 2016/17 al 2018/19. Chiaramente, poi, i programmi erano stati ridimensionati, tutto era calcolato al centesimo e magari come stranieri ci si potevano permettere rookie alla prima esperienza europea.

Anche se giugno è alle porte, non è detta però che la maglia resti vuota: perché la società un po’ se l’aspettava quest’addio, anche se la parola fine si scrive solo quando le cose accadono davvero. Il nome di Teamsystem, a dire il vero, era rimbalzato già l’anno scorso dopo la retrocessione poiché il colosso dell’informatica era rientrato a sorpresa nel Consorzio dopo diversi anni di assenza e i Beretta sembravano già in bilico; forse oggi le cose si sono complicate, perché nel frattempo l’azienda si è ramificata in più direzioni, tutte all’estero. Il fattore che depone a favore è che il cuore pulsante della Teamsystem è ancora a Pesaro, o almeno così avevano detto gli interessati, al loro ritorno nel basket pesarese, davanti ai taccuini e alle telecamere. Un nome che nella pallacanestro italiana ha già detto la sua in passato, sulle maglie di Rimini e Fortitudo, ma quella volta la proprietà era di Giovanni Ranocchi, tutta un’altra storia insomma.

La strada alternativa un po’ sorprende, anche se la Bcc è sempre stata al fianco della Vuelle in questi anni, mai però in primo piano: la banca di credito cooperativo è stata spesso secondo sponsor, ha fatto parte del Consorzio, esprimendo anche un presidente con Massimo Tonucci, ma da qui a prendersi la maglia il passo è grosso. Sarebbe però la prima volta, dai tempi di Scavolini, di rivedere un main-sponsor veramente pesarese sulle canotte biancorosse, con la certezza di rivedere pure i colori sociali ogni volta che si scende in campo, cosa molto gradita alla tifoseria. E non bisognerebbe per forza svenarsi, perché dalle indiscrezioni che circolano, nessuno sponsor in A2 ha versato nelle casse del club la cifra che aveva messo a disposizione Carpegna Prosciutto. Questo significa da una parte che i Beretta si sono esposti sempre parecchio in relazione alla categoria, arrivando a mettere oltre un milione nella stagione più sostanziosa al piano di sopra; dall’altra che forse occorrerebbe fare uno sforzo in più da parte di chi risulta essere il ‘proprietario’ della società, ovvero il Consorzio. Non si è mai arrivati, dalla sua creazione in poi, a prendersi un impegno pluriennale da parte delle aziende che entrano a farne parte, per cui alla fine di ogni stagione non c’è mai la certezza del budget dal quale ripartire. Per dormire sonni più tranquilli, ma soprattutto per poter programmare, i veri ‘biennali’ o ‘triennali’ più che agli allenatori o ai giocatori forse bisognerebbe farli ai consorziati.

Elisabetta Ferri