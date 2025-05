Vuelle Pesaro: Conferma dello staff e strategie future in arrivo

Nella settimana entrante la Vuelle dovrebbe fare chiarezza sulla conferma dello staff, in realtà già annunciata il giorno dopo la fine della stagione regolare dal presidente Andrea Valli. Ma visto che anche ieri altre voci di mercato (riguardanti Ciani e Bechi, dopo quella di Ramagli), continuano a indicare la panchina di Pesaro come vacante, il club vuole mettere un punto. E infatti nel pomeriggio di ieri la Carpegna Prosciutto ha diramato un comunicato stampa ufficiale in cui si precisa che "la dirigenza in questi giorni è impegnata a porre le basi sportive e programmatiche per il futuro". E che "nei prossimi giorni verrà convocata una conferenza stampa per condividere il bilancio di fine campionato e le linee strategiche per la stagione entrante".

A pochi giorni dall’ultima partita disputata, il presidente ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi biancorossi: "La stagione appena conclusa non ci ha regalato la soddisfazione di centrare i playoff, un obiettivo che avevamo fortemente desiderato – ammette Valli - e per cui tutti abbiamo lavorato duramente. Dispiace, soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto con passione e costanza in ogni momento. Tuttavia, voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a giocatori, staff e tutte le persone che lavorano in Vuelle, oltre che ai tifosi, agli sponsor e ai consorziati. In un’annata segnata da numerosi ostacoli e momenti molto difficili, questo gruppo ha saputo restare unito, reagire e mostrare carattere. Questo spirito rappresenta il cuore della Vuelle e incarna il carattere dei pesaresi. Lo sport è una straordinaria scuola di vita: ci mette alla prova, ci regala emozioni uniche e ci insegna che anche dalle sconfitte si può costruire qualcosa di grande. Ripartiamo da qui, con entusiasmo e determinazione, per tornare in campo più forti e scrivere insieme una nuova pagina della nostra storia. Forza Vuelle, sempre!"

La mancata partecipazione ai playoff consiglierebbe di sfruttare il vantaggio per muoversi in anticipo sul mercato, anche se il rebus del main-sponsor oggi non permette ancora di avere un budget definito. La presenza o meno del marchio Carpegna Prosciutto sulle maglie cambierebbe lo scenario, anche se il presidente del Consorzio, Franco Arceci, un anno fa aveva confidato di avere una soluzione pronta in caso di rinuncia della famiglia Beretta. Che invece decise di rimanere al fianco del club nonostante la retrocessione, accettando però di parlare solo con Ario Costa e Luciano Amadori, coi quali aveva sempre intessuto i rapporti. La domanda sorge spontanea: con l’azzeramento di Casa Vuelle, come annunciato il 28 aprile, a chi spetta trattare con la famiglia brianzola?

Elisabetta Ferri