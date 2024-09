Vuelle Pino è carico: "Ora si fa sul serio"

E’ l’argomento del giorno. Per quanto Sacripanti, aggrappandosi alla sua proverbiale concretezza, cerchi già di immaginare soluzioni tattiche alternative, la frustrazione per quanto successo a Danilo Petrovic mercoledì emerge in tutti i discorsi del pre-partita di Lecce.

"Sono dispiaciuto prima di tutto per il ragazzo, poi per la squadra, per le cose che avevamo preparato e le spaziature che avevamo trovato, soluzioni offensive che spariscono, per quanto tempo ancora non lo sappiamo. Tecnicamente dovremo fare di necessità virtù, con l’accoppiata Zanotti-De Laurentiis schierata per più minuti, ma poi è chiaro che qualcuno dovrà reinventarsi nel ruolo, quando Lombardi andrà in panca a rifiatare". Il mercato italiano nel ruolo offre pochissimo e Sacripanti mastica amaro quando rivela che "Edoardo Del Cadia ha firmato per Brindisi venti minuti prima che Petrovic s’infortunasse". Poteva essere una buona soluzione-tampone per la Vuelle che intanto domani viaggerà verso Lecce con uno in meno.

"Non è tanto un problema di risorse disponibili, ma di giocatori a disposizione. Fosse successo tre settimane fa, qualcosa si poteva trovare, ma alla vigilia del via nessuno muove nulla. Una rotazione a tre dei lunghi ci può anche stare, il fatto è che con tante partite infrasettimanali, proprio nei primi due mesi, non dobbiamo andare in sovraccarico con i minutaggi, perciò dovremo attingere alle nostre risorse interne e responsabilizzare tutti di più". Traduzione: probabilmente a King e Bucarelli toccherà ogni tanto andare a sgrugnare più vicino a canestro.

Nardò sogna di celebrare una domenica di festa per cominciare il quarto campionato della sua breve storia in A2 ospitando una big che di anni di basket dietro le spalle ne ha quasi 80: "Una squadra solida e ben allenata - avverte Pino - con gerarchie ben distribuite, come ci ha fatto vedere a San Sepolcro, torneo dove non ci siamo affrontati ma li abbiamo osservati bene. Hanno buon atletismo sul perimetro e punti nelle mani, dovremo essere bravi a togliergli i loro punti di riferimento".

Ci sarà bisogno di un leader in campo se la situazione ambientale sarà tempestosa, capitan Imbrò ha promesso che da domenica avrà un’altra faccia ed un altro approccio: "Mi hanno fatto piacere le parole di Matteo - dice il coach -. Capisco che per un playmaker la pre-season sia anche il momento di studiare i compagni, ma lui rimane fondamentale anche per le sue giocate, perciò è arrivato il momento di farsi sentire; se avrà una presenza più importante, allora anche Ahmad riuscirà ad avere qualche vantaggio in più". Per il resto, la voglia di cominciare tiene carico il coach: "Finalmente s’inizia a fare sul serio. Considero questo campionato di A2 il più interessante degli ultimi 15/20 anni, con tantissime formazioni ben allestite e costruite con ambizioni importanti. E tra queste ci siamo anche noi".

Elisabetta Ferri