Vuelle, prima vittoria in preseason. La squadra c’è, domata Mestre

vuelle pesaro

90

mestre

71

VICTORIA LIBERTAS PESARO: Trucchetti 5, Bertini 11, Maretto 4, Reginato 2, Sakine 2, Tambone 21, Virginio 18, Bucarelli 15, Miniotas 10, Fainke 2. All.: Leka

GEMINI MESTRE: Giordano n.e, Curry 14, Bechi 4, Valsecchi 22, Galmarini, Porcu, Stewart 18, Kadjividi 3, D’Argento, Bizzotto 2, Bonacini n.e, Aromando 8. All.: Ferrari

Arbitri: Forni, Forconi, Bettini

Parziali: 17-25, 21-24, 18-15, 15-26

La Victoria Libertas Pesaro di coach Spiro Leka, senza Quirino De Laurentiis tenuto a riposo ed in attesa dell’arrivo di Kay Felder, vince l’amichevole contro la Gemini Mestre per 90-71 e trova il primo successo della sua preseason. Buona prestazione per i biancorossi, in crescita anche dal punto di vista della condizione fisica: sugli scudi Tambone (21 punti), Virginio (18) e Cicarelli (15), ma in generale sono cinque gli uomini in doppia cifra.

La gara. Mestre, neo promossa in A2, dimostra di essere una squadra molto interessante con gli innesti a stelle e strisce Wayne Stewart jr. (ala forte) KeShawn Curry (ala piccola). Dopo la palla a due è Pesaro a partire bene e con buone percentuali offensive: Virginio e Tambone scavano subito il solco, con la Victoria Libertas che allunga sul 17-25 al 10’.

Nel secondo periodo il canovaccio resta lo stesso: Mestre cerca di riavvicinarsi, con Pesaro che controlla i ritmi e grazie alle soluzioni di Bucarelli e Miniotas resta a distanza (38-49 a metà gara). Di ritorno in campo Mestre prova a scuotersi, ricucendo il gap fino al 56-64 al 30’. Coach Leka sperimenta vari quintetti, in attesa di avere tutta la rosa a disposizione, trovando però ottime risposte offensive: Tambone e Virginio continuano a segnare, dando il via alla fuga finale che vede Pesaro imporsi in modo convincente sul 71-90 alla sirena conclusiva.