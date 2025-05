Vuelle: Priorità alla sicurezza finanziaria, nessun investimento senza nuovi fondi

Una ventina di persone in tutto nella sala convegni della Bcc per ascoltare il punto del presidente Andrea Valli sulla stagione. Qualche addetto ai lavori e il resto tutti giornalisti. Sul fronte opposto della strada, cinque giovani tifosi avevano allargato uno striscione con la scritta "Fuori la politica dalla Vuelle".

Chi si attendeva proclami e lancio di coriandoli in attesa della prossima stagione è rimasto deluso. Perchè Valli, un bocconiano, una delle primissime cose che ha detto è stata "che la priorità è quella di mantenere in sicurezza la società". Tradotto: non ci sono soldi da buttare via "a meno che non si presenti un Babbo Natale o un cavaliere bianco che metta sul tavolo un milione o di più".

Insomma la storia è quella nota, il ritornello dei soldi va avanti ormai da diversi anni "perché questa non è una città che ha disponibilità per reggere un campionato di serie A", diceva chi era nella cabina di comando fino allo scorso anno. Tanto che con Proli – ex manager di Armani e dell’Armani – si era anche programmata a tavolino una retrocessione nel campionato di A2 per contenere i costi ed anche per riportare in vita il settore giovanile. Così ieri e così anche oggi, anche se non c’è fretta e cioè "quella fretta che lo scorso anno non ha portato a scelte migliori", ha detto il presidente.

Alla fine della giostra si torna sempre su quel tema e la società sta chiedendo alla famiglia Beretta della Carpegna Prosciutto decisioni più veloci, lo scorso anno a fine giugno, per sapere se vogliono mantenere il loro impegno sul basket. S’è capito anche che la società non vuole mettere una bancarella in piazza per ‘vendere’ qualche contratto biennale. E con un pizzico di furbizia Valli ha poi aggiunto che con l’uscita di King e di Ahmad "si andrà su un pivot americano per cui verrà meno un doppione nel settore delle ali forti".

Tra le pieghe di questa conferenza stampa senza coriandoli e con gli scarponi ben piantati sul terreno anche alcuni aspetti sconosciuti e cioè che la Vuelle è una ‘galassia’ composta da altre società ed una di questa è Casa Vuelle che è in fase di liquidazione "e stiamo trattando con il Comune". Soluzione, questa, che metterà in discussione il ruolo di Ario Costa che propria attraverso Casa Vuelle è comunque in organico. Una storia nell’aria da tempo quella della casa del basket, ma Valli ha aggiunto anche altre cose e cioè che, per risparmiare, verranno chiuse anche altre società. Visto che non c’è nessun Paperon de Paperoni all’orizzonte, il tema di fondo è stato quello di migliorare gli aspetti finanziari. Per cui Valli non ha affatto riposto nel cassetto la possibilità di gestire la Vitrifrigo Arena.

