Vuelle Pronti a scrivere una nuova pagina

Il futuro della Vuelle si scrive giovedì alle 18, quando si riunirà l’assemblea del Consorzio per aprire una nuova pagina nella storia del club. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente Franco Arceci, quindi la presa d’atto delle dimissioni di quattro componenti del Consiglio d’amministrazione della società e la nomina di tre nuovi componenti del Cda stesso, con proposta di colui che verrà designato a presidente del club. In via informale sono già noti sia il poker di uscenti (Ario Costa, Luciano Amadori, Andrea Rombaldoni e Fabrizio Malerba) ed anche uno dei tre nuovi in entrata (Roberto Rovere). Resta invece ancora il mistero sull’identità del presidente e cresce, comprensibilmente, la curiosità di saperlo da parte della tifoseria che ha bisogno di identificarsi in qualcuno dopo l’amarissima discesa al piano di sotto che ha ferito l’ambiente. Se infatti non si sa ancora nulla a proposito del parco giocatori che andrà a comporre la nuova Vuelle - ed è decisamente troppo presto - sarebbe importante andare a sistemare in tempi brevi almeno le caselle dirigenziali e tecniche della società. Per non dire del main sponsor, che rimane un tema delicatissimo: perché, tra avere ancora al proprio fianco la famiglia Beretta col marchio Carpegna Prosciutto o non averla, c’è tutta la differenza del mondo.

Anche la figura dell’allenatore è fondamentale per capire se la società punta ad un profilo esperto (come ad esempio Pancotto, che ha recisso con Napoli) oppure ad un coach della nuova generazione (anche Ramondino è libero); se cercherà di riportare qualcuno che già conosce l’ambiente (come Pino Sacripanti) o magari deciderà di lanciare una risorsa che ha già in casa (come Giacomo Baioni).

C’è tanta carne che bolle in pentola, insomma e, un passo alla volta, Arceci dovrà andare a sciogliere i vari nodi. C’è da capire anche come andrà avanti il settore giovanile perché dopo aver ceduto l’Under 14 ai Bees, c’era l’ipotesi di fare la stessa cosa con l’Under 15 tenendosi quindi solo le due formazioni più grandi - ovvero Under 17 e Under 19 - con il nome Vuelle. Ma di fronte alla retrocessione in A2, che impone otto italiani a roster, sarà bene riflettere con attenzione su questo tema perché la formazione di propri giocatori da utilizzare in prima squadra può diventare fondamentale a breve termine. Un giocatore come Octavio Maretto, che in serie A ha fatto solo un paio di apparizioni (e senza sfigurare) può infatti diventare protagonista al piano di sotto. E come lui magari altri ragazzi sui quali finora non si erano fatti dei progetti.

Elisabetta Ferri