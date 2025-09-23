Taser, dibattito tra utilità e limiti

23 set 2025

Taser, dibattito tra utilità e limiti
Pesaro
Vuelle, prove tecniche di campionato

Comincia l’ultima settimana di allenamenti prima del debutto con Livorno: De Laurentiis riprende oggi a lavorare coi compagni .

L’ultima amichevole del pre-campionato disputata a Senigallia è stata una larga vittoria che Spiro Leka analizza così: "Abbiamo avuto una buona risposta da tutti come intensità, tolti gli ultimi 4-5 minuti dove c’è stato un po’ di calo con qualche errore di troppo. Indipendentemente da chi è in campo, invece - sottolinea il coach - dobbiamo essere bravi a mantenere sempre certi standard. Bene nel primo quarto offensivamente, mentre difensivamente eravamo un po’ in ritardo e loro sono stati bravi a segnare tre bombe difficili. Nel secondo e terzo quarto abbiamo imposto il nostro ritmo con aggressività e intensità. Insomma, un bel passo in avanti. Ho ruotato tutti e tutti hanno dato il loro contributo, giocando con la faccia giusta, passandosi la palla e cercando le soluzioni che proviamo in allenamento".

La curiosità era tutta su Felder, che però ha giocato poco: "Kay lo abbiamo usato per quello che avevamo deciso, cioè 14-15 minuti. Li ha usati bene, alternando soluzioni personali a giocate per i compagni, giocando molto bene anche in difesa sulla palla e sui pick’n’roll, ma non dobbiamo aver fretta. Lui si sta integrando ogni giorno meglio ma noi dobbiamo essere una squadra e se nella squadra abbiamo un valore aggiunto come Felder, può aumentare anche quello degli altri. Il modo in cui prende vantaggi e crea spaziature può portare beneficio a tutti i compagni".

Leka si sofferma poi sull’infortunio di De Laurentiis: "Da oggi ricomincia ad allenarsi con noi, in modo da poter fare otto giorni interi al completo e farci trovare pronti al debutto casalingo".

Poi un pensiero sulla prima avversaria, Livorno che al debutto ha perso contro Cento il match giocato in campo neutro: "Livorno ha iniziato il campionato perdendo e si presenterà a Pesaro col dente avvelenato; noi comunque dobbiamo pensare solo a noi stessi, giocando la nostra pallacanestro fatta di intensità, spingendo il contropiede, cercando di coinvolgere tutti".

Anche Trucchetti, uno dei più positivi in campo contro Chiusi, traccia un suo bilancio: "Mi trovo molto bene, son partito con un’idea chiara su squadra e società e sta andando tutto per il verso giusto - dice Stefano -. Sia io che i miei compagni non vediamo l’ora che sia il 30 settembre per entrare al palas e sentire tutto il calore di questa città. A Senigallia mi sentivo più a mio agio rispetto alle prime partite in cui dovevo ancora prendere le misure dei miei compagni. Stavolta ho fatto meglio delle altre volte ciò che mi chiedevano staff e coach".

Su Felder dice: "E’ una fonte d’ispirazione: vista la mia statura (176cm) non ho tanti esempi da cui prendere, si contano sulle dita di una mano e lui (175cm) è uno tra questi perchè ce l’ha fatta, ha fatto della sua passione un lavoro ed è quello a cui mi ispiro anche io." Su Tambone, con cui Trucchetti era assieme già l’anno scorso a Sassari: "E’ un leader che dice sempre la cosa giusta: mi incoraggia quando faccio una cosa giusta, mi corregge quando c’è da correggermi ed è proprio ciò che apprezza un giovane come me".

