Vuelle Pullen sta ancora temporeggiando. Così il club valuta altri profili per il ruolo

Oggi la vetrina è tutta per Regimantas Miniotas che, dopo aver sostenuto ieri le visite mediche ed il primo allenamento coi nuovi compagni, alle 17 sarà presentato ai media pesaresi al 6° piano dell’Hotel Charlie e quindi incontrerà i tifosi al termine della conferenza stampa, all’esterno dell’hotel. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino questo lungo lituano che per la prima volta viene a misurarsi con il basket italiano dopo aver speso l’intera carriera nel suo paese, eccetto un anno in Spagna.

Ci vorrà, invece, ancora un po’ di pazienza per arrivare alla definizione del roster, con l’aggancio del secondo straniero. Jacob Pullen, che alcuni siti specializzati davano già per fatto giorni fa, in realtà non ha ancora accettato la proposta della Vuelle: il talento 36enne sta temporeggiando per capire se può spuntare per lui un’offerta in serie A, anzi per dirla tutta non è un mistero che avrebbe voluto proseguire a Napoli ("Non credo di essere voluto. Mi chiameranno quando avranno bisogno di un tiro" ironizza sui social).

La Vuelle non abbandona ancora l’idea, ma avrebbe bisogno di liquidi per alzare la posta, risorse che potrebbero arrivare se e quando Imbrò chiuderà il trasferimento a Scafati. Nel frattempo la società di via Bertozzini valuta altri profili che le consentirebbero di andare avanti con questa formula tecnica, ossia una combo americana e un lungo italiano, o di formazione - Mabor Dut Biar è il nome in questo caso -, per chiudere il cerchio. Ma in parallelo a questa strada la dirigenza biancorossa avrebbe approfondito la situazione di Gabriele Stefanini, che l’anno scorso fu un fattore offensivo nel campionato di A2 con la maglia di Vigevano. Il fromboliere bolognese aveva firmato per Scafati ma il 7 luglio scorso - si legge sul sito del club campano - ha risolto consensualmente il contratto "per la mancata corrispondenza dell’intesa sul programma di riabilitazione dopo l’infortunio". Fino a settembre inoltrato, il giocatore classe ’99 non sarebbe comunque a disposizione, ma sulle sue qualità balistiche e realizzative non ci sono dubbi. L’eventuale scelta di un esterno italiano con tanti punti nelle mani consentirebbe la presa del secondo straniero sotto canestro, lasciando però il peso della regia sulle spalle del 19enne Trucchetti e sulla disponibilità di Tambone, e pure di Bucarelli, a ricoprire il ruolo in caso di necessità.

Una strada alternativa forse un po’ più complessa ma ugualmente interessante, che sembra piacere parecchio allo staff tecnico ma sulla quale non c’è concordanza totale, forse anche a causa dell’infortunio da cui rientra Stefanini, che non dà certezze di averlo subito pronto quando la stagione sarà ai nastri di partenza. Curiosità, è di ieri la notizia che V.J.King ha firmato per il Tofas Bursa, squadra turca che parteciperà anche alla decima edizione della Champions League targata Fiba. Bella sistemazione per l’ex Carpegna Prosciutto, mentre l’altro americano della stagione scorsa, Khalil Ahmad sembra intenzionato ad andare a giocare in Cina.

Elisabetta Ferri