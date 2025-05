Vuelle punta sui giovani: il caso Maretto e l'arrivo di Bertini

Prendere i giocatori giovani richiede un tempo, fatto anche di pazienza e fiducia, prima di vederli sbocciare. E’ stato il caso di Octavio Maretto quest’anno: accolto con piacere il suo lancio in prima squadra, non sono mancate le critiche feroci di chi avrebbe preteso che nel marasma generale fosse lui a trascinare i compagni. Oki è stato bravo, riuscendo ad uscire dal momento critico e producendo le cose migliori nel periodo cruciale della stagione. Adesso la Vuelle ha ingaggiato Alessandro Bertini, classe 2002, un ragazzo promettente che nessuno davvero conosce e già sono arrivate le solite sentenze di chi, al massimo, l’ha visto giocare una partita, quella che Orzinuovi ha giocato sul parquet della Vitrifrigo Arena. Non è stato firmato aspettandosi che sia la stella della squadra, magari però un prospetto sul quale si può provare a scommettere senza essersi svenati sì.

Lo diciamo ripensando alla storia di Eboua. Vista la prestazione di Paul contro la Virtus, dove l’ex Vuelle ha segnato 21 punti col 100% al tiro, una considerazione è d’obbligo: a volte bisogna consentire ai giocatori di crescere. Preso da Pesaro a 19 anni, intuendo che con quel fisico poteva avere del potenziale da sviluppare, l’anno dopo se n’era andato in cerca di gloria in America, sbeffeggiato come presuntuoso; tornato a Pesaro alla corte di Repesa come se gli avessero rifilato un pacco, lo stesso Jasmin se l’è ripreso a Trapani, decisamente più completo come giocatore dopo il biennio a Cremona. La parabola di un atleta che oggi vale, ma che Pesaro non ha saputo valorizzare fino in fondo. Chi dice largo ai giovani o plaude quando si parla di rilancio del settore giovanile deve avere poi la coerenza di saper aspettare senza mettere in croce un ragazzo ai primi errori. Se non giocano non migliorano. Ma se giocano è probabile che sbaglino per farsi l’esperienza che gli serve.

In fondo è bello veder maturare un giocatore indossando la propria canotta, così come Maretto ci ha insegnato, tanto che alla fine della stagione ci sentivamo molto più sicuri quando la palla era nelle sue mani. Ma soprattutto è cresciuto in difesa: all’inizio collezionava solo falli, anche perché gli arbitri perdonano poco ai giovani, alla fine era diventato uno dei più affidabili. Il suo rinnovo va preso con soddisfazione perché è un ragazzo promettente che ha scelto di proseguire in maglia Vuelle il suo percorso.

Elisabetta Ferri