Vuelle "Qualche passo avanti, bene i giovani"

Dopo la terza amichevole, giocata sabato a Rimini a porte chiuse, Spiro Leka traccia un piccolo bilancio: "Nelle prime due uscite abbiamo fatto 25 minuti buoni e poi c’è stato un calo. Questa volta c’è stato lo stesso calo, ma anche una reazione, pur con qualche errore, ma siamo ancora ’work in progress’. Peccato per i tiri liberi sbagliati, ne abbiamo regalati 11 (17/28), un po’ troppi. E quando perdi di 3-4 punti pesano, potevamo vincere. Noi non giochiamo per non vincere, sia chiaro. Abbiamo dato spazio ai giovani per cercare di testare le cose che proviamo in settimana. Stavolta contro un avversario di tutto rispetto al quale mancava solo un lungo, Camara, abbiamo fatto il nostro, siamo stati anche avanti e abbiamo avuto un bell’atteggiamento. Bucarelli ha smazzato 8 assist, c’è una buona mentalità".

Sul debutto stagionale di De Laurentiis: "A Rino, come concordato col medico, non abbiamo dato più di 15 minuti. Non ha avuto un grande impatto, ma sappiamo la qualità che ci dà e adesso deve ritrovare lucidità e forma fisica. Ha fatto solo tre allenamenti con la squadra."

Il leader della squadra sembra sempre di più Bucarelli: "Sappiamo quello che ci può dare. E’ uno che pensa solo alla squadra, a vincere e ad insegnare ai giovani come si sta in un club serio e storico. Dà l’esempio e, insieme a Tambone, è quello che traina il gruppo". Bastone e carota, invece, per Trucchetti: "Di lui non sono mai contento, perché gioca nel ruolo dove giocavo io, per cui vedo molti più errori rispetto ad altri. Lui deve capire che prima deve mettere in ritmo la squadra e poi pensare a segnare. Ha qualità e le deve sfruttare sia in attacco che in difesa, dove dev’essere ancora più mastino". Interessante l’esperimento delle due torri con De Laurentiis e Miniotas in campo: "Regi è un’arma tattica, può ballare sia nel ruolo di 4 che di 5: sia lui che Rino sono intelligenti, capiscono le situazioni e giocheranno ancora insieme". Due parole anche per i ragazzi: "Panichi cresce giorno dopo giorno. E’ arrivato un po’ titubante perché veniva da un under 19 Gold, neppure Eccellenza ma ha bruciato le tappe. Reginato ha inciso bene in difesa, un po’ meno in attacco. Ma ai giovani bisogna perdonare di più". Infine le condizioni di Bertini, non utilizzato al Flaminio: "Speriamo sia dei nostri la settimana prossima. Contro Rimini per i medici c’era un minimo di rischio e con lo staff abbiamo deciso di non impiegarlo".

In parallelo bisogna agire sul mercato: dopo le parole di Dalla Salda alla presentazione della campagna abbonamenti, è chiaro che il piano A del diesse Nicola Egidio sia quello prendere un play-guardia come secondo straniero. Sfumato per ora Sherfield, che ha un’offerta da un club della serie A tedesca, la sensazione è che si cerchi comunque un giocatore con le sue caratteristiche, in grado di costruire per i compagni, ma che possa creare anche per sé quando la palla scotta. Non è l’identikit di Russ Smith, accostato nelle scorse ore alla Vuelle, che è prevalentemente un finalizzatore.

E’ invece importante aggiungere al più presto un giocatore al reparto lunghi, anche solo per consentire di svolgere allenamenti più intensi. Pertanto è facile che si pensi di aggiungere nel breve un giocatore magari non di primo piano. Un’ipotesi è l’ex Fainke, al momento aggregato a Napoli, che già conosce l’ambiente essendo cresciuto nel settore giovanile biancorosso. Poi, più avanti, si potrà arrivare all’ultimo tassello sotto canestro, sfruttando i movimenti di mercato interni all’A2. Quanto a Imbrò, spunta l’interessamento di Roseto e Fortitudo Bologna. Matteo Fattori