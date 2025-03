Vuelle Sabato con Forlì una "partitaccia"

E’ stato il punto più basso toccato dalla Vuelle in questa stagione. Il tonfo del 16 ottobre a Forlì, quando i biancorossi presero un ventello segnando la miseria di 50 punti, aveva suscitato brutti pensieri nella tifoseria pesarese. Era la seconda partita di Baioni in panchina dopo l’addio di Sacripanti e la reazione di Rieti di tre giorni prima era già un ricordo; quella sera si capì chiaramente che c’era bisogno di un uomo nuovo, che arrivasse da fuori senza troppe scorie mentali e le pesantezze sopportate fin lì dai giocatori. E siccome dopo aver toccato il fondo si può solo risalire, Leka questa squadra l’ha riportata su fino al quinto posto, prima che un nuovo down - che quasi tutte le squadre hanno accusato nel corso di un campionato massacrante composto da 38 partite - la ricacciasse giù, per ora fuori dalla zona playoff, in quel limbo chiamato play-in che per la prima volta verrà sperimentato in Italia, dopo Nba ed Eurolega. Un modo per tenere coinvolte più squadre ed evitare che quelle di mezza classifica perdano stimoli e ’regalino’ punti. Così il campionato di A2 tiene tutti sulla corda, perché anche chi ha ormai messo nel mirino un altro obiettivo giocherà per evitare i playout e acciuffare le due piazze (14ªe 15ª) che ti mandano subito in vacanza, salvo.

Sono passati cinque mesi da quella terribile serata al Palafiera e sabato sera Pesaro e Forlì si giocheranno in questo recupero una bella fetta di playoff: le due squadre sono separate da soli due punti, 36 quelli dei romagnoli, 34 quelli dei marchigiani, ma da ben quattro posizioni in classifica, con la squadra di Antimo Martino al 7° posto e la Vuelle all’11°. Per cui al momento Daniele Cinciarini e compagni sono dentro, dato che la prima sale subito e le squadre classificate ai playoff vanno dalla seconda alla settima. Una vittoria sul parquet della Vitrifrigo Arena consoliderebbe perciò un traguardo a cui la Unieuro punta dichiaratamente sin dall’inizio, tanto da arrivare a tenere per qualche settimana tre stranieri in organico prima di fare la scelta definitiva, quella di transare il contratto con Shawn Dawson, l’americano col pedigree più importante ma che alla fine, causa una condizione fisica precaria, ha giocato appena 6 partite in maglia forlivese. Così il gettonaro Perkovic (per cui è stata rimandata la gara, perché convocato dalla Nazionale croata) ha conquistato la conferma sino al termine della stagione che giocherà in coppia con Demonte Harper, molto criticato dai tifosi per la sua discontinuità di rendimento, capace di passare dai 38 punti segnati nel derby con Rimini allo zero fatto registrare nella trasferta di Cantù.

Ma l’Unieuro non si basa troppo sui suoi stranieri, è una squadra con un’anima italiana importante in cui spiccano giocatori di personalità come Gaspardo, un lusso per l’A2, che viaggia a 11.6 punti e 6.2 rimbalzi di media, vanamente inseguito tutte le estati dalla Vuelle e mai approdato sull’Adriatico. Personalità che è anche nelle corde del pesarese Daniele Cinciarini, che per la grande voglia che ancora lo anima, si presenta a 41 anni con un fisico tirato a lucido da far invidia a tanti trentenni. E che, se c’è da fare un tiro da tre, la mette col 39%. Sotto i tabelloni se la giocano Magro e Del Chiaro, ma spesso coach Martino preferisce il quintetto più piccolo, con l’ex Trento Dada Pascolo da centro, l’uomo dal tiro più inelegante ma efficace del torneo e con Luca Pollone (fratello del Matteo che gioca a Rieti) sempre in campo nell’ultimo quarto, segno che si tratta di una pedina chiave quando la gara entra nel vivo. All’andata il migliore fu il play Parravicini (con 18 punti), dato ora un po’ in crisi, occhio perciò a non rivitalizzarlo. In cabina di regia Martino parte oggi con l’ex Tortona Riccardo Tavernelli, classico uomo d’ordine che smazza 3.2 assist di media. Senza Bucarelli può diventare una ’partitaccia’.

Elisabetta Ferri