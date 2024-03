Vuelle, Sacchetti striglia i suoi giocatori: "Abbiamo qualcosa da farci perdonare"

Non è stata una settimana facile per la Carpegna Prosciutto. Oltre a dover metabolizzare la brutta sconfitta di Trento, ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Bamforth, che ieri si è allenato per la prima volta, e di Ford, che ha preso una botta al costato e ha potuto lavorare a sprazzi: "Comunque due allenamenti al completo li faremo e ce li dobbiamo far bastare" allarga le braccia Meo Sacchetti, che deve fare di necessità virtù davanti ad una partita che ha avuto ancora una volta il potere di riempire l’astronave nonostante la situazione di classifica abbastanza disperata. "Arriva la Virtus ed è una sfida che non ha bisogno di troppe presentazioni - ammette il coach della Vuelle -. Se i giocatori non trovano stimoli extra in una serata del genere allora significa che non abbiamo capito niente, oltre che dobbiamo farci perdonare il secondo tempo di Trento che è stato veramente deficitario e ci ha fatto fare non uno ma molti passi indietro. Perché già prima della vittoria arrivata contro Brescia, sia a Scafati che a Varese avevamo giocato con un altro atteggiamento". Ed è proprio l’atteggiamento che non riesce ad accettare Sacchetti: "A un allenatore certe cose danno sempre fastidio, a maggior ragione se sei un ex giocatore, come nel mio caso. Perché io mi accorgo e so quando un giocatore non ha dato tutto quello che aveva".

Del pubblico, che ha bruciato ogni biglietto disponibile, Meo non è sorpreso: "Non lo sono semplicemente perché erano venuti in seimila a vedere lo spareggio salvezza contro Brindisi, che con tutto il rispetto non ha lo stesso appeal di una sfida contro la Virtus che partecipa all’Eurolega. La storica rivalità con Bologna, poi, riempie ulteriormente di contenuti questa partita". Da Wright-Foreman, strepitoso contro la Germani e un po’ più in difficoltà contro la Dolomiti Energia, cosa si aspetta? "Era logico, vista la pericolosità dimostrata al debutto che la squadra successiva lo avrebbe studiato al video per limitarlo. Nella ripresa, però, la sua parte l’ha fatta e comunque se le attenzioni saranno rivolte su di lui si apriranno spazi per i compagni che dovremo essere capaci di sfruttare".

Il problema, enorme, di questa Vuelle rimane la difesa e Sacchetti da questo punto di vista continua a battere sugli stessi tasti: "Non tutti i nostri giocatori hanno le qualità fisiche per potersi opporre, ma questo non significa che bisogna rimanere inermi di fronte agli avversari. Innanzitutto non esiste subìre 67 punti in un tempo come ci è successo a Trento e non accetto che abbiamo finito l’ultimo quarto senza esaurire il bonus. Non ricordo neanche da quant’è che uno dei miei giocatori non esce per cinque falli. Ci vuole più orgoglio, questa è la verità".

Niente da fare, intanto, per l’apertura della seconda gradinata: ieri la Questura ha bocciato per motivi di ordine pubblico la nuova richiesta della commissione di vigilanza che ritiene idonea la struttura per ospitare il pubblico fino ai limiti della sua capienza. Sono fioccate le telefonate dei tifosi in sede, da Prodi Sport e anche alla nostra redazione: chi non ha il biglietto dovrà accontentarsi di vederla su Dazn. Un vero peccato: a cosa serve avere una struttura così grande se poi è vietato riempirla?

Elisabetta Ferri