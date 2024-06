Vuelle, Sacripanti punta Camara e Filloy. E tra quelli che ritornano c’è anche Zanotti

Sembra che possa essere Brescia la destinazione di Andrea Cinciarini, dov’è appena diventato coach Peppe Poeta, col quale sicuramente c’è feeling. Se la notizia venisse confermata, il play pesarese riuscirebbe a concludere la carriera nella massima serie, che era il suo desiderio più grande, e nel contempo riavvicinarsi alla sua famiglia, che vive a Milano. Ha scritto anche un lungo messaggio, Cincia, che da molti tifosi è stato accettato seppur a malincuore, da altri invece, delusi dal suo addio, rifiutato con rabbia. Fa parte del gioco, ma racconta anche quanto il pubblico si era identificato in lui e quanto fa male questo addio.

La Vuelle deve girare pagina giocoforza e concentrarsi su questo campionato di A2 che ancora a molti non va giù, ma dove alcuni giocatori non disdegnano invece di scendere: come farà Simone Zanotti, che pure aveva un suo mercato al piano di sopra dopo la buona annata con Cremona. Probabilmente per lui è più importante avere spazio e sentirsi importante, magari in una città dove si era già trovato a meraviglia: il suo ritorno a Pesaro, che pare ormai imminente, trova solo consensi nell’ambiente e consolida un pacchetto lunghi dove troverà due che fanno parecchia ‘legna’ come De Laurentiis e Lombardi. Per chiudere il reparto, se dovesse sfuggire Vildera – che rimane il primo obiettivo – Sacripanti sta valutando anche Gora Camara. Un altro ex Vuelle, che Pino conosce bene: è stato lui, infatti, a farlo esordire in prima squadra nella Virtus ad appena 16 anni in una partita di coppa giocata a Lubiana, buttandolo addirittura in quintetto. Il giocatore, ancora di proprietà delle V nere, è fisicamente straripante, forse ancora da sgrezzare tecnicamente, ma in A2 con quella stazza potrebbe dominare. Sistemato il quartetto che dovrà battagliare sotto i tabelloni, lo staff si concentrerà poi sugli esterni, dove al momento c’è solo Maretto. Continua la caccia a Marini, che tutti vorrebbero ma che Trapani non ha ancora liberato, mentre ieri Trieste ha annunciato la separazione da Ariel Filloy (anche lui ex biancorosso), un veterano che fa gola a molti dopo la grande stagione disputata coi giuliani e culminata con la promozione in A.

La Vuelle, che ha appena perso il suo play italiano di riferimento, ci sta facendo più di un pensiero, anche se il suo costo per il momento è davvero oneroso. In caso, visto che Ariel gioca a cavallo dei due ruoli, sarebbe da combinare con un play-guardia americano. Infine, nel ruolo di ala piccola dovrebbe esserci quasi certamente uno straniero, per questo il cambio sarà un giocatore non troppo ingombrante: fra gli altri, si fa il nome di Daniele Toscano, classe ‘93, che quest’anno ha giocato a Cento.

Elisabetta Ferri