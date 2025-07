Vuelle, scocca l’ora di Alessandro Dalla Salda

Oggi è il giorno di Alessandro Dalla Salda: a mezzogiorno il nuovo amministratore delegato della Vuelle verrà presentato ai media nella sala convegni della Banca di Pesaro, in via Milano. Un momento importante perché il suo arrivo va a colmare un ruolo scoperto nell’organigramma e porta dentro la sede di via Bertozzini una buona dose di esperienza, cestistica e non, che farà crescere anche i dirigenti più giovani e sicuramente fungerà anche da parafulmine nei momenti difficili. Personaggio stimato nell’ambiente del basket, legato a doppio filo con la sua Reggio Emilia dove ha fatto lievitare il club sotto la presidenza-Landi. Fuori dalla sua città ha lavorato a Bologna e Napoli, altre due piazze importanti e ora si tuffa nell’esperienza di Pesaro, che certamente non ha visto come una retrocessione al piano di sotto, ma come una sfida, quella di riportare una piazza storica, e con grande tradizione cestistica, in serie A.

Il fatto che abbia firmato un triennale (anche se al termine del secondo anno entrambe le parti hanno un’uscita) significa che la società ha capito che non può andare avanti programmando anno per anno, ma deve avere uno sguardo a lunga gittata. Un tentativo che in realtà era già stato fatto l’estate scorsa, col biennale proposto a Pino Sacripanti investendolo del doppio ruolo di coach e general manager, progetto svaporato dopo appena tre giornate di campionato.

In questo caso, la differenza è sostanziale: il coach si occupa delle questioni tecniche, mentre Dalla Salda si occuperà di organizzare, o sarebbe meglio dire riorganizzare, la società che l’anno scorso, dopo l’addio di Sacripanti, ha dovuto cavarsela a livello dirigenziale facendo affidamento sulle sue risorse interne, mediamente inesperte perché tutte alla loro prima volta in nuove vesti: per Valli era il primo anno da presidente, per Dolci il primo anno da vice, per Magi il primo anno da general manager, incarico fra l’altro ricevuto in corsa.

Ci sta che sia stato commesso qualche errore di valutazione e di comunicazione, tanto che in questa settimana seguita all’annuncio dell’ingaggio di Dalla Salda, a tutti è stato chiesto di mantenere il silenzio in attesa della sua conferenza stampa. Segno che non si vuole più sbagliare nell’intavolare il dialogo con i tifosi, che rappresentano il patrimonio più grande su cui può contare la Vuelle da ottant’anni a questa parte, perché insieme all’enorme passione portano in dote anche un contributo economico.

Intanto, curiosità, Treviso ha firmato un ex Vuelle: torna nel campionato italiano Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, protagonista nel 2022/23 in maglia Carpegna Prosciutto, dove esplose con 5 partite sopra i 20 punti nelle prime 8 giornate, chiudendo la stagione con 13.9 punti, 4.2 assist e 3.4 rimbalzi a partita, trascinando la squadra ai playoff. Successivamente ha giocato in Turchia, al Darussafaka, e in Spagna, a Bilbao, disputando sempre le coppe.

Elisabetta Ferri