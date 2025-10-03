Vuelle serve subito una reazione decisa

Sono giorni delicati per la Vuelle, un gruppo appena formato che alla prima uscita ufficiale ha destato grosse perplessità, restando a fatica in partita con Livorno e crollando poi nell’ultimo quarto. Domenica si torna sotto le volte dell’astronave e bisognerà approcciarsi con molta più aggressività, ma anche con tanta umiltà, alla prossima partita casalinga perché non è sufficiente il fatto che Ruvo di Puglia sia una matricola per metterla al tappeto. Innanzitutto bisogna vedere come Bucarelli e compagni avranno metabolizzato emotivamente la disfatta della prima giornata e poi quanto e in che modo coach Spiro Leka riuscirà in pochi giorni a sistemare le cose andate male martedì scorso. Molto dipenderà anche da quanto Kay Felder avrà fatto tesoro di quest’esordio complicato per comprendere un po’ di più il basket europeo dove non ha mai giocato in carriera.

La formazione pugliese, neo-promossa in A2, non ha un roster disprezzabile e dopo la rullata subìta al debutto nel derby contro Brindisi (-36) ha reagito discretamente, giocandosela fino alla fine a Forlì, dove alla fine ha perso di 13, ma a 4’ dalla fine era ancora a ruota dei romagnoli. Un gruppo che sta facendo esperienza della categoria partita dopo partita e poggia molto del suo gioco sulla coppia di americani formata da una guardia, Aanen Moody, e un’ala, Pierre Brooks II. Moody, che è un tiratore puro, l’anno scorso ha giocato nella seconda lega spagnola tenendo la media di 13.2 punti col 44%: nelle prime due gare ha un po’ sparacchiato, ma è uno di quei giocatori che se si accende può far male; Brooks, invece, è appena uscito dalla Butler University, quindi con tutti i limiti dei ‘rookie’ ma anche con una grande esuberanza fisica. Fra gli italiani c’è una vecchia conoscenza di Pesaro, Bernardo Musso, ormai arrivato alle soglie dei 40 anni, che da queste parti fu anche capitano: l’anomalia per l’argentino è che nelle prime due giornate non ha ancora segnato, chissà che non si sblocchi ritrovando i canestri che ha crivellato fra il 2013 e il 2015. Altro volto noto è quello del play Tommaso Laquintana, che ha fatto poca strada spostandosi da Brindisi a Ruvo. La Crifo Wines (il main sponsor è un’azienda che produce vini pugliesi) ha poi puntato su due serbi di formazione italiana: l’ala Aleksa Nikolic, che due stagioni fa era stato protagonista della promozione di Avellino e il lungo ex Vigevano Mihajlo Jerkovic, cresciuto nelle giovanili di Venezia. Scelti gli stranieri nei ruoli esterni, sotto i tabelloni coach Rajola si è organizzato con la stazza di Scott Ulaneo, l’italo-britannico valutato anche da Pesaro, e l’esperienza del 35enne Jacopo Borra, che domenica scorsa a Forlì ha giocato una grande partita segnando 17 punti. Comunque parliamo di un 2.08 e un 2.15: il pacchetto lunghi è avvisato.

Elisabetta Ferri