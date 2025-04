Vuelle sfida Cantù: Bucarelli e Leka pronti al riscatto in un match cruciale

Oggi alle 18 la Vuelle cerca riscatto su un campo difficile, quello di Desio dove gioca Cantù in attesa del nuovo palasport che rimpiazzerà il vecchio Pianella. Una partita tosta, con l’Acqua San Bernardo che deve difendere il terzo posto e vuole anche riscattare la batosta dell’andata. A dispetto del sentimento che aleggia nell’ambiente pesarese, che non sembra più troppo propenso a credere nelle possibilità della Vuelle di vivere una post-season da protagonista, Lorenzo Bucarelli appare ancora animato da una forte fiducia nelle potenzialità della squadra.

Oltretutto, sarà il grande ex avendo militato nella formazione brianzola nelle ultime tre annate prima di approdare a Pesaro, per cui le sue motivazioni oggi saranno al massimo: "Sarà una partita molto difficile, su un campo caldo e contro una squadra forte come Cantù. Noi però – sottolinea Bucarelli - ci arriviamo con un grande desiderio di riscatto nel post Cremona, per provare a conquistare una vittoria pesante in vista del rush finale di stagione, nel quale vogliamo fare ottime cose". Una voglia di rivalsa che si avverte anche nelle parole di coach Spiro Leka: "Ci siamo preparati con determinazione e la voglia di riscattare la sconfitta all’overtime di Cremona. Dovremo essere bravi a resettare: affrontiamo un’ottima squadra come Cantù, in un match molto diverso rispetto a quello di andata, perché hanno Hogue e Okeke in più. Sarà necessaria tanta attenzione, dovremo cercare di non farli entrare in ritmo e fermare le loro principali armi offensive, eseguendo le giuste scelte difensive in particolare su McGee e Basile. Forse contro di noi avrà più spazio De Nicolao, appena rientrato dall’infortunio. Ci attende una partita tosta, sono curioso di vedere come ci comporteremo contro un avversario di qualità per poi essere pronti nella fase che seguirà la regular-season".

A proposito di Andrea De Nicolao, il play proveniente da Venezia potrebbe essere l’arma in più nei playoff con la sua enorme esperienza: "Sono contento di essere rientrato, ora devo solo recuperare il 100% della forma. In settimana abbiamo lavorato per aggiustare quello che non ha funzionato domenica scorsa a Torino. Pesaro è una squadra di assoluto valore e quindi ci vorrà una prestazione di livello perché ci aspetta una partita da playoff, visto che i due punti servono a tutti per la classifica e il posizionamento finale". Intanto, nell’ultimo giorno di mercato interno all’A2, Cantù ha tesserato un terzo straniero, Myles Mack, prelevato da Vigevano. Le motivazioni del club sono chiare: tutelarsi in caso di un infortunio di uno degli altri due Usa durante i playoff. Elisabetta Ferri